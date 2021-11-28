Ürettiği aşıyı yaparken, polis bastı

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BÖLGE yetkililerinden verilen bilgiye göre daha önce korona aşısı ürettiğini duyuran doktor Winfried Stöcker, kendine ait Lübeck havaalanında insanları aşı olmaya davet etti. Onayı bulunmayan aşı için yüzlerce insan sıraya girdi. İhbar üzerine aşının yapıldığı havaalanına baskın düzenleyen emniyet güçleri, aşı aksiyonuna son verdi. Ancak yapılan inceleme sonucu 50 kişinin içeriği belli olmayan korona aşısından vurulduğu tespit edildi. Polis baskını esnasında 80 kişinin daha aşı olmak üzere sıraya girmiş olduğu gözlemlendi. Havaalanı binasında ise toplam 150 kişinin de aşı olmak üzere kayıt yaptırmayı beklediği ifade edildi.

NİSAN 2020’DE AÇIKLAMA YAPMIŞ

Aşı için özel bir bölüm hazırlandığı belirtilen havaalanın ucuşa kapalı olduğunu söyleyen yetkililer, orada bulunan aşı ve aşı listelerine el konulduğunu, aşı olmak için bekleyenlere ise kimlik tespiti yapıldığını duyurdu. Söz konusu doktor ve iş insanı hakkında tıbbi ecza yasalarına karşı gelmekten dolayı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Yasalara karşı aşı uygulamasında bulunan doktorun Nisan 2020 tarihinde kendi aşısını üretmek üzere açıklama yapmış olduğu ifade edildi.