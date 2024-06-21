Üretimi durduruluyor

Haberin Devamı

‘NOVALGIN’ ticari adıyla bilinen metamizol maddesi, ‘Ibuprofen’den sonra Almanya’da en sık reçete edilen ağrı kesicilerden biri olarak biliniyor. Üretimin durdurulmasıyla Almanya ve Avrupa’nın bu ağrı kesici ilacın tedariki konusunda gelecekte tamamen Çin’e bağımlı olacağı belirtildi. Ancak uzmanlar, özellikle ticaret savaşları veya Çinli üreticilerin fiyat artışları durumunda bu bağımlılığın riskleri konusunda uyardı. Pro Generika Derneği’nin Genel Müdürü Bork Bretthauer, “Almanya çok uzun süredir çok ucuza satın alıyor ve bu nedenle Çin’e bağımlı durumda. Bu durum hayati ilaçlar için de geçerli” dedi. Bretthauer ayrıca Almanya’nın en önemli ağrı kesicinin son üretim tesisini de kaybetmek üzere olduğunu vurguladı. Politikacıları eleştiren Bretthauer, sorunu çözmeyecek ‘mini önlemler’ ürettiklerini belirterek, “Açık yaralara küçük yara bantları yapıştırıyorlar” dedi.

Metamizol, 1922 yılında eski adı ‘Hoechst’ olan ilaç şirketi tarafından Novalgin ticari adıyla Almanya pazarına sunulmuştu. Bugün Almanya’daki çeşitli ilaç şirketleri de metamizol sunuyor ancak hiç kimse kendisi üretmiyor. Almanya pazarı için gerekli olan 1100 ton metamizol etken maddesinin büyük bir kısmı Çin’den geliyor.