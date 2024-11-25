Unutmayın, biz de adayız...

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O yazımda 26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimlerde 736 sandalyeli Federal Meclis’e 257 kadın milletvekili girdiğine yer vermiştim.Yani 84.4 milyon nüfuslu Almanya’da erkekten fazla kadın yaşadığı halde Federal Meclis’teki kadın milletvekili oranının yüzde 34.9’da kaldığına dikkati çekmiştim.Hem de 23 Mayıs 1949 tarihinde resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası’nın 3’üncü maddesinde, o günden beri, “Bütün insanlar yasa önünde eşittir. Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptir. Devlet, kadın ve erkeklerin eşitliğinin gerçekten sağlanmasını özendirir ve var olan dezavantajların giderilmesi için çaba gösterir” denildiğini de hatırlatmıştım.Ama beterin de beteri var...“Yasa önünde eşitlik, ayrım yasağı” başlıklı aynı yasanın 3’üncü bendinde, “Cinsiyeti, soyu, ırkı , dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse özür ve sakatlığından dolayı mağdur edilemez” denilmektedir.

GÖÇMEN KÖKENLİ 83 VEKİL

Resmi verilere göre Almanya’da 24 milyona yakın göçmen kökenli insan yaşamaktadır.

Yani nüfusun yüzde 28.7’sini göçmen kökenliler oluşturmaktadır.

Son verilere göre Federal Meclis’te SPD’nin 207, CDU’nun 153, Yeşiller’in 117, FDP’nin 90, AfD’nin 76, Sol Parti’nin 28, BSW’nin 10 ve bağımsız olmak üzere toplan 733 milletvekili vardır.

Evet...

733 milletvekilinin sadece 83’ü göçmen kökenlidir.

Yani göçmen kökenli milletvekili oranı yüzde 11.4’ü geçmemektedir.

Göçmen kökenli milletvekili oranı SPD’de yüzde 17, Yeşiller’de yüzde 14.4, AfD’de yüzde 7.2, FDP’de yüzde 5.4’dir.

Bu yılın başında bölünmeden önce Sol Parti’de ise bu oran yüzde 28.2’ydi.

Şu anda Sol Partili 28 milletvekilin 4’ü, BSW’nin 10 milletvekilinin de yarısı göçmen kökenlidir.

Evet...

Almanya’daki göçmen kökenli insan oranı nerdeyse yüzde 30’ları bulduğu halde, Federal Meclis’teki göçmen kökenli milletvekili oranı yüzde 11.4’ü geçmemektedir.

Bu oran Almanya’nın 16 eyaletinden 13’ünde daha da düşüktür.

Hamburg’da göçmen kökenli milletvekili oranı yüzde 21.1’dir.

Bremen’de yüzde 19’dur.

Berlin’de yüzde 17’dir.

Baden Württemberg’de yüzde 11.7’dir.

Hessen’de yüzde 8.8’dir.

Aşağı Saksonya’da yüzde 5.5’tir.

Kuzey Ren Vestfalya’da yüzde 5’tir.

Bavyera’da yüzde 3.9’dur.

Eski Doğu Almanya sınırları içnde oluşturulan yeni eyaletlerde ise bu oran daha da düşüktür.

Thüringen’deki göçmen kökenli milletvekili oranı yüzde 3.3’tür.

Mecklenburg-Vorpommern’de yüzde 1.3’tür.

Brandenburg’da yüzde 1,1’dir.

Saksonya Anhalt’ta yüzde 1’dir.

Saksonya’da yüzde 0.8’dir.

Eski Batı Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde yüzde 2’dir.

Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerinin büyük harflerle yazılı olduğu Fransız Devrimi 1789 yılında gerçekleştiği halde, Fransa’nın sınırındaki 50 sandalyeli Saarland Parlamentosu’nda ise göçmen kökenli milletvekili yoktur.

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Evet...

Almanya’da erken seçim öncesi milletvekili adayları belerlenmeye başladı.

Unutmayın, biz de adayız...

Unutmayın, biz de aday gösterilmek istiyoruz...

Unutmayın, biz de ‘buralıyız’...

Unutmayın, Almanya bizim de vatanımız...

Unutmayın, biz de ülkemizin, vatanımızın geleceğini birlikte şekillendirmek istiyoruz...