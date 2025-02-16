HANAU / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 11:39
Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde 43 yaşındaki aşırı sağcı ırkçı bir Alman tarafından kurşunlanarak öldürülen 4’ü Türkiye kökenli 9 göçmen kurbanın unutulmaması için bir gösteri düzenlendi.
Irkçı saldırıdan 5 yıl sonra Hanau kent merkezindeki Marktplatz’da (Pazar Yeri) “Hatırlatmak değiştirmektir” sloganıyla dün cumartesi akşama doğru düzenlenen gösteriye 1500’e yakın kişi katıldı. Kurban yakınlarının da katıldığı gösteride, barış içinde birlikte yaşamın korunması için birlikte hareket edilip, dayanışma sergilenmesi gerektiği vurgulandı. “Biz ırkçı saldırının kurbanlarını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen katılımcılar, ülke genelinde tırmanan yabancı, sığınmacı ve İslam düşmanlığına karşı daha kararlı mücadele verilmesi çağrısında bulundular.HANAU’LAR TEKRAR YAŞANMASIN
‘Hanau’yu Hatırlatma Gençlik Birliği’ öncülüğünde düzenlenen gösteride kurbanlardan Ferhat Unvar adına oluşturulan ‘Ferhat Unvar Eğitim Girişimi’ temsilcilerinden Eren Okçu, “Amacımız, bu tür ırkçı saldırıların, Hanau’ların bir daha yaşanmamasıdır. Kurbanların unutulmaması, onları unutturmamak için her yıl gösteriler düzenlenmesini istiyoruz” dedi. 19 Şubat’ta Hanau’da düzenlenecek kurbanları anma törenine Almanya
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in de katılacağı açıklandı.NE OLMUŞTU?
Tobias R. isimli 43 yaşındaki ırkçı, 19 Şubat 2020 tarihinde Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden ve Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde Gökhan Gültekin (37), Sedat Gürbüz (29), Fatih Saraçoğlu (34) ve Ferhar Unvar (24) 4 Türk ile Afgan Said Nesar Hashemi (21), Roman Mercedes Kierpacz (35), Boşnak Hamza Kurtoviç (22), Romanyalı Vili Viorel Paun (22) ve Bulgar Kaloyan Velkov (33) isimli göçmen kökenli 9 insanı kurşunlayarak öldürdü. Daha sonra evlerine giderek 73 yalındaki annesi Gabriele R.’yi de öldürdükten sonra intihar etti.