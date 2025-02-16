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Irkçı saldırıdan 5 yıl sonra Hanau kent merkezindeki Marktplatz’da (Pazar Yeri) “Hatırlatmak değiştirmektir” sloganıyla dün cumartesi akşama doğru düzenlenen gösteriye 1500’e yakın kişi katıldı. Kurban yakınlarının da katıldığı gösteride, barış içinde birlikte yaşamın korunması için birlikte hareket edilip, dayanışma sergilenmesi gerektiği vurgulandı. “Biz ırkçı saldırının kurbanlarını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen katılımcılar, ülke genelinde tırmanan yabancı, sığınmacı ve İslam düşmanlığına karşı daha kararlı mücadele verilmesi çağrısında bulundular.