Ünlü yakınları da Federal Meclis’te

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Almanya’nın 1982-1998 yıllarında başbakanlığını yapan Helmut Kohl’ün torunu Johannes Volkmann seçim bölgesinde adaylar arasında en yüksek oyu alarak Federal Meclis’e girdi. Helmut Kohl’ün oğlu Walter’in değil annesi Cristine’in soyadını taşıyan 28 yaşındaki Johannes Volkmann, CDU’nun gençlik teşkilatı ‘Genç Birlik’ üyesi olarak yeterli siyasi tecrübeye sahip olduğunu belirtirken, büyük babası Helmut Kohl’ün özgür ve demokratik bir Avrupa politikasına ağırlık vereceğini söyledi.

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1994-2017 yıllarında aralıksız olarak Federal Meclis milletvekili olarak CDU’lu Wolfgang Bosbach’ın kızı Caroline Bosbach da milletvekili seçildi. 35 yaşındaki Caroline Bosbach da kendi seçim bölgesinde yüzde 42 oy alarak Federal Meclis’e doğrudan girmeyi başardı. Çocukluğundan beri politikayla iç içe olduğunu vurgulayan yoğun çalışmaları nedeniyle babasını sadece hafta sonları gördüğünü söyleyen Bosbach, “Babam gibi iç politikanın yanı sıra eğitim ve araştırma politikalarına ağırlık vermek istiyorum” dedi.

Yıllarca CDU’da politika yapan eski Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier’nin avukat olan oğlu Frederik Bouffier de Hessen Eyalet Parlamentosu milletvekilliğini bırakarak Federal Meclis milletvekili oldu. Köklü bir aileden gelen ve büyük dedesi Giessen’de CDU’nun kurucularından olan 34 yaşındaki Frederik Bouffier, içişleri ve hukuk alanında siyasi çalışmalar yapmayı planladığını söyledi.

53 YAŞINDA, HUKUKÇU

Eski Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Peter Harry Carstensen’in eşi Sandra Carstensen de ünlü ailelerden gelen parlamenterler arasında yerini aldı. Önceki yıllarda Stuttgart ve Hamburg havalimanlarında personel şefi olarak çalışan 53 yaşındaki hukukçu Sandra Carsten, CDU milletvekili olarak Federal Meclis’te sosyal politikayla ilgili alanlarda çalışmak istediğini ifade etti. Carstensen, John F. Kennedy’nin “Ülkenin senin için ne yapabileceğini değil, ülken için senin ne yapabileceğini sor” ilkesiyle hareket edeceğini ve eşi Peter Harry Carstensen’in “Politika yapan, insanları da sevmeli” ilkesine sadık kalacağını söyledi.