Ünlü virologtan rahatlatan açıklama: Yeni varyantların aşıya direnci olmayacak

BERLİN Charite Hastanesi virologlarından Dorsten, iki aşısını da tamamlamış birçok kişinin üçüncü doz aşı yaptırmasına ve aşılamayı tazelemesine gerek olmadığını söyledi. Dorsten, korona aşısının, geçtiğimiz dönemlerdeki influenza aşılarına göre çok daha etkili olduğunu belirtti. Dorsten ayrıca, sonbaharla birlikte yayılma ihtimali olan korona virüsünün yeni varyasyonlarının da korona aşısına karşı dirençli olacağına inanmadığını ifade etti.

YAŞLILAR İÇİN DAHA YARARLI

Ünlü virolog koronayla ilgili rahatlatan açıklamalarına rağmen kronik hasta ve yaşlıların ise üçüncü doz aşı yaptırmasının daha yararlı olacağını vurguladı. Dorsten, “Aşı yaptıran yaşlı insanlardaki antikor oranı yaklaşık 6 ay sonra ciddi oranda azalıyor. Bu nedenle yaşlı insanlardaki aşılamanın tazelenmesi düşünülmeli” dedi.

ABD’YE 3. DOZ ELEŞTİRİSİ

ABD hükümeti aşı yaptıran tüm vatandaşlarını eylül ayından itibaren üçüncü doz aşı yaptırmaya davet etti. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de henüz aşı tazelemeye gerek olup olmadığıyla ilgili kesin bir veri olmadığını belirterek, ABD’nin üçüncü doz aşılamasını eleştirdi. WHO, dünyada birçok fakir ülkenin aşılamayı tamamlayamadığını belirtirken global salgının ancak aşının tüm ükelerde yapılmasıyla aşılabilceğini belirtti.