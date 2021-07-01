Ünlü tenisçi Camila Giorgi'nin görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Wimbledon'ın ilk turunda İsviçreli rakibi Jil Teichmann'ı 6-2'lik skorla yenen ve adını ikinci tura yazdıran İtalyan raket Camila Giorgi'nin sosyal medya hesabında iç çamaşırlarıyla verdiği pozlar olay oldu.



Wimbledon'da Camila Giorgi rüzgarı esti. 29 yaşındaki İtalyan raket, İsviçreli rakibi Jil Teichmann'ı 6-2'lik skorla saf dışı bırakıp adını ikinci tura yazdırmayı başardı.

Kadın tenisçiler arasında dünyada 75. sırada bulunan Camila Giorgi'nin wimbledon öncesi sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar takipçileri tarafından yeniden gündeme getirildi.

Camila'nın takipçilerinden gelen 'Harikasın ama kendine olan güvenini artırmak için vücudunu herkesin içinde sergilemen mi gerekiyor?' yorumu trolleme olarak algılanırken Camila ise emojiyle karşılık verdi.

Camila'nın yaptığı paylaşımların Ocak ayına ait olduğu ve yılbaşından hemen sonra yapıldığı ortaya çıktı. Ünlü giyim markası Giomila'nın reklam yüzlerinden olan Camila'nın Instagram adresindeki pozlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü tenisçinin Instagram'da 387 bin takipçisi bulunurken Wimbledon'daki başarılı performansının ardından bir kez daha gündeme geldi. Camila, ikinci turda Karolina Muchova ile karşılaşacak.