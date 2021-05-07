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Avrupa
MÜNİH
Haber Giriş: 07.05.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Ünlü sunucunun ani ölümü ülkeyi sarstı

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Ünlü sunucunun ani ölümü ülkeyi sarstı

Alman RTL televizyonunda ‘Kahvaltı Televizyonu’ isimli sabah programını sunan ünlü Jan Hahn’ın (47) ani ölümü hayranlarını yasa boğdu.

Özel televizyon kanallarının aranan ismi Hahn’ın ölümü hakkında “Kısa süren bir hastalık sonucu” açıklaması yapılırken, fan sayfası ve sosyal medyada çok sayıda spekülasyon paylaşımları yapıldı. Üç çocuk babası Jan Hahn için ünlüler taziye mesajları yayınlarken, çok sayıda kişi de kısa bir süre önce aşı olduğu ve bu nedenle yaşamını yitirdiği yönünde paylaşımlarda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları da ünlü sunucunun koronavirüse yenik düşmüş olabileceğini iddia etti. Peş peşe açıklamalarda bulunan Hahn’ın çalıştığı SAT1 ve RTL televizyonları ise değerli bir kişiliği kaybettiklerini vurgulayarak metanet çağrısında bulundu.

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