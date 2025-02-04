Ünlü spor okulundan vahim uyarı: Çeteler çocuğunuzu...

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OLAY, 30 Ocak 2025 sabah saatlerinde meydana geldi. Üç maskeli kişi, 17 yaşındaki bir genç sporcuyu Pieschener Allee’de okula giderken darp etti. Saldırganlar, öğrenciden yanında bulunan iki çöreği istedi. Ancak genç sporcu bunu reddedince, saldırganlar şiddet kullanarak çörekleri aldı ve olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan öğrenci, yüzünde şişlikler ve çeşitli yaralarla hastaneye kaldırıldı. Polis yetkilileri, bu olayın okul öğrencilerine yönelik ilk saldırı olmadığını belirtti. Dresden Spor Lisesi yönetimi ise konuyla ilgili basın açıklaması yapmaktan kaçındı.

BENZER ÇETE OLAYLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Polis, olayın ardından bölgedeki devriyelerin artırıldığını ve “Juventus” adı verilen özel bir ekip kurulduğunu belirtti. Ancak saldırganlar henüz yakalanamadı. Son aylarda benzer çete saldırılarının artış gösterdiği ve gençlerin Apple AirPods, Nike Air ayakkabılar gibi kişisel eşyalarının çalındığı belirtildi. Polis, bir çete liderlerini yakaladı ancak yeni çetelerin ortaya çıktığı ifade edildi. Dresden Spor Lisesi Müdürü Britt Goldner, öğrencilere ve ailelere yönelik bir açıklama yaparak, sporcuların antrenman veya koşu yaparken tek başına hareket etmemeleri gerektiği konusunda uyardı. Geçtiğimiz günlerde 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan okulun çevresi, en yakın yerleşim birimine yüzlerce metre uzaklıkta olması nedeniyle izole bir konumda. Avrupa şampiyonu eski futbolcu ve şu anda Borussia Dortmund’da danışman olarak görev yapan Matthias Sammer’ın de bu okulda eğitim gördüğü belirtildi.