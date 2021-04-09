Ünlü spiker koronaya yakalandı
Almanya’nın en ünlü sunucularından olan Günther Jauch koronaya yakalandı. RTL televizyonu 64 yaşındaki sunucunun koronaya yakalanması nedeniyle hafta sonu canlı yayınlanacak olan ‘Denn sie wissen nicht, was passiert!’ adlı canlı programda yer alamayacağını duyurdu.
THOMAS Gottschalk ve Barbara Schöneberger’in yer alacağı programda Günther Jauch’un yerine birinin geleceği belirtildi. Ancak ünlü Günther Jauch’un sunduğu ‘Kim Milyoner olmak ister’ yarışma programının ise geçici olarak birinin üstlenip üstlenmeyeceği henüz açıklanmadı. Banttan yayınlanan yarışma programının önceden çekildiği için Jauch’un yeni programa kadar iyileşme ihtimali bulunuyor.