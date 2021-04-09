Ünlü spiker koronaya yakalandı

THOMAS Gottschalk ve Barbara Schöneberger’in yer alacağı programda Günther Jauch’un yerine birinin geleceği belirtildi. Ancak ünlü Günther Jauch’un sunduğu ‘Kim Milyoner olmak ister’ yarışma programının ise geçici olarak birinin üstlenip üstlenmeyeceği henüz açıklanmadı. Banttan yayınlanan yarışma programının önceden çekildiği için Jauch’un yeni programa kadar iyileşme ihtimali bulunuyor.