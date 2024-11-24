Ünlü ressam Prof. İsmail Çoban küskün veda etti

Haberin Devamı

UZUN yıllar hastalıkla boğuşan, son 6 ay kanser tedavisi gören İsmail Çoban, 7 Kasım’da Wuppertal’da bir yaşlılar yurdunda yaşama veda etti. Çoban’ın cenazesi kimseye haber verilmeden 15 Kasım günü aile bireylerinin katılımıyla Wuppertal’da bulunan Evangelische Friedhof- Cronenberg Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mezarı, Wuppertal’da yaşayan öğretmen İlyas Emir tarafından günler sonra tesadüfen bulundu. Rahatsızlığı nedeniyle sergilere katılamayan, eserlerini satın alanların borçlarını ödememesi yüzünden ekonomik darboğaza giren Çoban’ın 2 milyon Euro değerindeki atölyesi, 252 bin Euro’ya icra yoluyla satıldı. Bu durum sanatçıya büyük darbe vurdu. Sağlığında Türk toplumunun sanata ve sanatçıya ilgisizliğinden yakınan Çoban, “Bütün yapıtlarım, koleksiyonumun çoğu, atölye malzemelerine ve makinelere çok yazık olacak!” diye feryat etmiş, ancak Türk toplumundan; iş insanlarından, sanatseverlerden ve konsoloslardan destek görememişti.