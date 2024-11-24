Ünlü ressam Prof. İsmail Çoban küskün veda etti

Bahattin GEMİCİ / WUPPERTAL
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 14:35
Kısa bir süre önce yaşamını yitiren ünlü ressam, heykeltraş Prof. İsmail Çoban 15 Kasım günü kimseye haber verilmeden Wuppertal’da toprağa verildi. İnsanlara küskün hayata veda eden Çoban’ın vasiyeti üzerine cenaze törenine aile bireyleri dahil yedi kişi katıldı.
UZUN yıllar hastalıkla boğuşan, son 6 ay kanser tedavisi gören İsmail Çoban, 7 Kasım’da Wuppertal’da bir yaşlılar yurdunda yaşama veda etti. Çoban’ın cenazesi kimseye haber verilmeden 15 Kasım günü aile bireylerinin katılımıyla Wuppertal’da bulunan Evangelische Friedhof- Cronenberg Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mezarı, Wuppertal’da yaşayan öğretmen İlyas Emir tarafından günler sonra tesadüfen bulundu. Rahatsızlığı nedeniyle sergilere katılamayan, eserlerini satın alanların borçlarını ödememesi yüzünden ekonomik darboğaza giren Çoban’ın 2 milyon Euro değerindeki atölyesi, 252 bin Euro’ya icra yoluyla satıldı. Bu durum sanatçıya büyük darbe vurdu. Sağlığında Türk toplumunun sanata ve sanatçıya ilgisizliğinden yakınan Çoban, “Bütün yapıtlarım, koleksiyonumun çoğu, atölye malzemelerine ve makinelere çok yazık olacak!” diye feryat etmiş, ancak Türk toplumundan; iş insanlarından, sanatseverlerden ve konsoloslardan destek görememişti.
ÇOK ÜRETKEN BİR SANATÇIYDI
Atölyesinde 56 yıl içinde ürettiği 70 bin eseri, Almanya’da hiçbir akademide bulunmayan çok değerli makineleri ve 10 binden fazla kitabı olan sanatçı, çok sayıda öğrencinin yetişmesine ve eğitimine katkıda bulunmuştu. İsmail Çoban Vakfı ve Atölyesi resim, müzik, edebiyat ve tiyatro sanatçılarının buluştuğu bir kültür merkeziydi. Fakir Baykurt, Aziz Nesin gibi ünlü yazarlar, Almanya eski Cumhurbaşkanı Johannes Rau da onu atölyesinde ziyaret etmişti. Eserleri 33 ülkede 178 kişisel ve 500’den fazla karma sergiye katılan İsmail Çoban, Almanya düzeyinde çok sevilen ve eserleri sergilenen 40 sanatçı içinde dokuzuncu sırayı almıştı.
İSMAİL ÇOBAN MÜZESİ AÇILMALIDIRAtatürk
’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektirˮ sözüne dikkat çeken sanatseverler, “Resim ve heykel sanatına gösterilen ilgisizlik İsmail Çoban’ın bu dünyadan erken ayrılmasına neden oldu. Ömrünün son günlerinde atölyesindeki onbinlerce eseri Wuppertal’daki bir ardiyeye taşınması onu derinden yaraladı. Sanatçıların değeri genelde öldükten sonra anlaşılır. İleride onun değeri de anlaşılacaktır. 22 yıl memleket hasreti çeken İsmail Çoban’ın eserleri bir müzede toplanmalı, toplumumuz sanatçıya olan vefa borcunu ödemelidirˮ görüşünü dile getirdiler.