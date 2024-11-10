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Ünlü ressam, heykeltraş İsmail Çoban’ı kaybettik

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#İsmail Çoban#Ressam#Heykeltraş
Ünlü ressam, heykeltraş İsmail Çoban’ı kaybettik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 11:04

Wuppertal’da yaşayan ünlü ressam ve heykeltraş İsmail Çoban, 8 Kasım Cuma günü yaşamını yitirdi. Yaşamı boyunca yaklaşık 70 bin eser üreten, 33 ülkede 178 kişisel sergisini İsmail Çoban’ın ölümü, sanat camiasını yasa boğdu.

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UZUN süredir devam eden rahatsızlığı, koronavirüs salgını döneminde birçok sergiden uzak kalması, eserlerini satın alanların borçlarını ödememeleri yüzünden ekonomik darboğaza giren Prof. İsmail Çoban, icra yoluyla atölyesinin yok pahasına satılmasına dayanamadı. Altı ay hastanede kanser tedavisi gören İsmail Çoban, 8 Kasım 2024’te, Wuppertal’da yaşamını yitirdi. Atölyesinde, 56 yıl içinde ürettiği 70 bin eseri, Almanya’da hiçbir akademide bulunmayan çok değerli makineleri ve 10 binden fazla kitabı bulunan sanatçı, çok sayıda öğrencinin yetişmesine ve eğitimine katkıda bulundu. İsmail Çoban Vakfı ve Atölyesi, resim, müzik, edebiyat ve tiyatro sanatçılarının buluştuğu bir kültür merkeziydi. Sağlığında Türk toplumunun sanata ve sanatçıya ilgisiz kaldığından yakınan Prof. İsmail Çoban, atölyesinin bir müze haline getirilmesi için çaba göstermiş, ancak gereken desteği görememişti.

Ünlü ressam, heykeltraş İsmail Çoban’ı kaybettik
İSMAİL ÇOBAN KİMDİR?
1945’te Çorum’da, yoksul bir ailenin 12 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen İsmail Çoban, Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Okulu’nu bitirdi. İstanbul’da matbaada ve grafik atölyesinde çalıştı. İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’na başladı. 1968’de Almanya’ya gelerek yarıda bıraktığı okulunu orada tamamladı. Essen Üniversitesi Marketing bölümünden mezun olan Çoban, aralarında Türkiye, İspanya, Fransa, ABD, Arjantin, Brezilya, Nikaragua’nın bulunduğu 33 ülkede 178 kişisel ve 500’den fazla karma sergiye katıldı.
Ünlü ressam, heykeltraş İsmail Çoban’ı kaybettik

Prof. İsmail Çoban, Bahattin Gemici

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Öğretim görevlisi olarak Güney Kore’de, Polonya Karakaw Güzel Sanatlar Akademisi’nde bulundu. 2006 yılında Bakü Güzel Sanatlar Akademisi tarafından ‘fahri doktora’ verildi, akademinin Avrupa temsilciliğini yapmaya başladı. Aynı yıl genç sanatçılara destek olmak için ‘İsmail Çoban Genç Sanatçıları Destekleme Vakfı’nı kurdu. 1971’den itibaren Almanya’nın Wuppertal kentinde, resim heykel, grafik dallarında görsel sanatçı olarak serbest çalışan İsmail Çoban, birçok ünlü yazarın kitap kapaklarını da hazırladı.

Ünlü ressam, heykeltraş İsmail Çoban’ı kaybettik


 

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#İsmail Çoban#Ressam#Heykeltraş

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