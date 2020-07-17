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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.07.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Ünlü rap’çiyi kim vurdu?

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Ünlü rap’çiyi kim vurdu?
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Almanya’da ‘Haftbefehl’ adıyla tanınan ünlü rap’çi, bacağından vurulmuş şekilde yaralı olarak Darmstadt Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen şarkıcının nasıl vurulduğu ise henüz bilinmiyor.

HASTANE yetkililerin emniyete bildirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gerçek ismi Aykut Anhan olan 34 yaşındaki şarkıcının polise ayrıntılı bilgi vermediği öğrenildi. Hessischen Rundfunks’un haberine göre ise Aykut Anhan, kendi kendisini tabancayla yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Polis ise olayın hâlâ belirsizliğini koruduğunu, Anhan’ın, olayın aydınlatılması için polise yardımcı olmadığını, rap’çinin evinde ve bir barda yapılan aramalarda da olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin delillere ulaşılamadığını açıkladı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

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