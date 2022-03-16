Ünlü rap’çi yemek dağıtım şirketini anlattı

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ALMANYA’da 15 yaşında rap yapmaya başlayan ve ‘Eko Fresh’ takma ismiyle kısa zamanda üne kavuşan Ekrem Bora, ağırlıklı olarak start-up dünyasındaki gelişmeleri tanıtan ‘Gründeszene’ adlı ekonomi dergisine konuştu. ‘Eko Fresh’, “Kariyerim boyunca her zaman insanlarla uzun vadeli olarak çalışmaya ve gerekli güveni korumaya çalıştım. Neredeyse 15 yıldır aynı müzik yapımcısıyla çalışıyorum. Aynı şey, bir zamanlar yeni bir iş kurma fikriyle bana gelen video yapımcım için de geçerli. Şimdi tekrar birlikte çalışıyoruz, ancak bu sefer ‘Liefertürke’ için. İnsanlara ve yeteneklerine çok kolay bir şekilde inanıyorum” dedi. Özel hayatıyla ilgili de bilgiler veren ‘Eko Fresh’, çocukluğunda kendisini en çok etkileyen kişinin annesi olduğunu söyledi. Annesinin kendisine tevazu aşıladığını belirten rap’çi, “20 yıllık sanat hayatımda kesin havalara girdiğim anlar olmuştur ama onun sayesinde çabucak ayaklarım yere bastı” diye konuştu.

2003’te çıkardığı ilk albümü ‘Gencim ve Paraya İhtiyacım Var’ ile daha 20 yaşındayken Almanya’da yedi hafta boyunca ilk 20’ye girdi. En büyük başarısı ‘Eksodüs’ albümü ve Yvonne Catterfeld için yazdığı ‘Du hast mein Herz gebrochen’ (Kalbimi Kırdın) şarkısı oldu. Her ikisi de haftalarca listelerde zirvede kaldı. Müzikle birlikte oyunculuk da yapan ‘Eko Fresh’, kendi plak şirketi German Dreams’i kurdu. Büfe ve süpermarket ürünlerini dağıtım servisi ‘Liefertürke’ ile hizmet sektörüne de adım atan ‘Eko Fresh’, dağıtım ağını genişleterek yola devam edeceklerini söyledi.