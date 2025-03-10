Ünlü oyuncu Korff öldü

Haberin Devamı

1992 yılından beri evli olduğu film sanatçısı eşi Christiane Leuchtmann, Hans Peter Korff’un dün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Leuchtmann, eşinin ölümünün ardından şu mesajı paylaştı: “Sen, olağanüstü bir aktör ve insan doğası uzmanı olarak, sayısız karaktere derinlik, mizah ve hafiflik kattın.” 1942 yılında Hamburg’da doğan Korff’un 1960’lı yıllarından itibaren çeşitli film ve dizilerde rol aldığı, en az 160 filmde farklı karakterleri canlandırdığı belirtildi. Korff, uzun kariyeri boyunca ‘Uhlenbusch’tan Yenilikler’ adlı dizide postacı Heini karakterini canlandırdı. Özellikle ‘Diese Drombuschs’ dizisinde canlandırdığı baba Sigi karakteriyle büyük bir üne kavuştu.