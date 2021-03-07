Ünlü müzisyen zorda: Korona depresyona soktu

SAHNE yaşamının tamamen sekteye uğradığını kaydeden Kesici, “Geçen yıl yeni albüm çıkardım, geniş bir turne programım vardı. Ancak pandemi nedeniyle hepsi iptal oldu. Tüm birikimlerim bitince maddi açıdan zor duruma düştüm. Sosyal yardım alabilmek için devlete başvurdum” dedi. Ruhsal olarak da çok zor durumda olduğunu söyleyen Kesici, ilaçlara geri döndüğünü söyledi.

YARIŞMADA BİRİNCİ OLMUŞTU

Şarkıcı ve söz yazarı olarak bilinen Martin Kesici, 2003 yılında katıldığı bir televizyon yarışma programında birinci olmuş, daha sonra çıkardığı albümlerle listelerin üst sıralarında yer alarak ününü Almanya dışına taşımıştı. Hard rock türü müziğin vazgeçilmezleri arasına giren Martin Kesici, çeşitli şov programları ile sinema ve televizyon filmlerinde de rol almıştı.