Ünlü isimlerden Başbakan Merz’e çağrı! Gazze'nin ölmesine izin vermeyin

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Kayıtsız şartsız İsrail’in yanında yer alan Almanya’da, ünlü isimler Başbakan Friedrich Merz’e bir mektup göndererek Gazze çağrısı yaptı. Aralarında Daniel Brühl, Meret Becker, Benno Fürmann gibi ünlü oyuncuların da yer aldığı isimler, “Gazze'nin ölmesine izin vermeyin, Sayın Merz” başlıklı mektup kaleme aldı.

Merz’e hitaben yazılan mektupta şu çarpıcı ifadeler kullanıldı: "Gazze'de ölenler. Gün be gün. Onlar insan. Anneler. Babalar. Çocuklar. Tıpkı bizim çocuklarımız gibi. Tıpkı sizin çocuklarınız gibi. Bu savaşın parçası olmayan, yine de bütün yükünü taşıyan çocuklar. 17 binden fazlası çoktan öldürüldü. Yüz binlercesi yaralı, travma geçirdi, yerinden edildi, açlık içinde."

Mektupta, hükümetin sözlerinin yeterli olmadığı vurgulandı ve somut adımlar atılması talep edildi. Ünlü isimlerin mektubu Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’un (CDU) iki günlük İsrail ve Batı Şeria ziyareti öncesi yayınlandı.

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Mektubu imzalayanlar arasında Almanya'nın önde gelen televizyon sunucuları Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Giovanni Zarrella, komedyen Teddy Teclebrhan, müzisyenler Shirin David, Ebow, Ski Aggu, Zartmann ve oyuncular Jessica Schwarz, Daniel Brühl, Meret Becker, Jürgen Vogel, Christiane Paul, Benno Fürmann, Anna Thalbach gibi 200'den fazla isim yer alıyor.

FATİH AKIN YOK

İmza verenler arasında Türk kökenli rap sanatçısı CHEFKET, Alman televizyon ve sinemasının ünlü isimlerden Fahri Yardim, ünlü Cast Direktörü Emrah Ertem, yazar-yönetmen Bilal Bahadır, oyuncu Murathan Muslu gibi Türk kökenli sanatçılar da yer aldı. Ancak ünlü yönetmen Fatih Akinin imzasının yer almaması dikkat çekti.

Kamuoyuna açık mektupta şu çağrılarda bulunuldu:

-İsrail’e yönelik tüm Alman silah ihracatının durdurulması,

-AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması,

-Acil bir ateşkes sağlanması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması.

Mektubun imzacılarından yönetmen Laura Fischer ve oyuncu Trystan Pütter, girişimi insan hakları örgütü Avaaz ile birlikte başlattıklarını belirtti. Fischer, birçok sanatçının gönüllü olarak kampanyaya destek verdiğini ve daha fazla isimle iletişime geçtiklerini söyledi.

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Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Gazze'de açlık yaşanırken ve yüzbinlerce insan için toplama kampları planlanırken, İsrail hükümetini bu şekilde koşulsuz desteklemek, Alman devlet aklıyla (ulusal çıkarıyla) hiçbir şekilde bağdaşmaz. Gerçek insanlık, siyasi hesapların bittiği yerde başlar. Gazze'deki siviller için kararlı bir şekilde harekete geçmek, Almanya'nın devlet aklına (ulusal çıkarlarına) aykırı değil, tam tersine onu korumaktır."

Sanatçılar, Hamas’ın işlediği korkunç suçları sert bir dille kınarken, hiçbir suçun milyonlarca masum insanın kolektif olarak cezalandırılmasını meşru kılamayacağına dikkat çekti. Başbakan Merz’e hitaben, “Siz, İsrail’in yönünü değiştirmesini sağlayabilecek az sayıdaki kişiden birisiniz” ifadeleri kullanıldı.

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Mektupta, bu adımların, Avrupa değerleriyle tam bir uyum içinde olduğu belirtildi.