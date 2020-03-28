Ünlü ikonik taraftar virüse direnemedi!

İngiliz ekibi Charlton Athletic, Şubat 1998'den bu yana üst üste 1076 maçına gelen kulübün ikonik taraftarı Seb Lewis'in 38 yaşında koronavirüse yenik düştüğünü açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada kulübün maskotu haline gelen Seb Lewis isimli taraftarın koronavirüse yenildiği bilgisi verilirken 38 yaşındaki taraftarın yaşamını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü yaşadıkları duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Charlton'un en adanmış, sadık ve popüler taraftarlarından biri olan Seb Lewis'in henüz 38 yaşında kaybetmek bizi yıktı. Seb Charlton ailesinin kalbi ve ruhuydu. Charlton'a olan sadakatin ve bağlılığın için teşekkür ederiz Seb. Sensiz asla aynı olmayacak..." ifadeleri kullanıldı.

Şubat 1998'den bu yana Charlton Athletic kulübünün hem içeride hem de dışarıda oynadığı toplam 1076 maça da giderek bu alanda ün yapan Seb Lewis isimli taraftar, 4 gün önce kişisel Instagram hesabında koronavirüs sebebiyle hastanede oksijen maskesiyle bir video paylaşmıştı.