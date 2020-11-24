Ünlü hakem Mark Clattenburg şaşırttı! İstanbul mu?

Dünya futbolunun ünlü hakemlerinden Mark Clattenburg, yeni görüntüsüyle şaşırttı.



Aktif hakemliğe son veren Clattenburg, yeni saç stiliyle ve saçlarına yaptırdığı işlemle şaşırttı. Saç ektiren ünlü hakem akıllara bu konuda en iyi uzmanlara sahip olan İstanbul’u getirdi. Ancak 45 yaşındaki eski hakem, Britanya’da bu işlemi yaptırdı.

Eşinin ‘Yaşlı gözüküyorsun’ yorumu üzerine harekete geçen ve saçları konusunda rahatsız olan Clattenburg değişimi başlattı. İrlanda’ya gittiğini aktaran Clattenburg, iki kes bu işlemi yaptıdığını, geçtiğimiz mayıs ayında tamamlandığını söyledi. Eşinin yaşlı yorumunun etkili olduğunu doğrulayan Mark Clattenburg, özellikle işlemlerdeki görüntünün kötü olduğunu vurguladı.