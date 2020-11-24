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Haber Giriş: 24.11.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Ünlü hakem Mark Clattenburg şaşırttı! İstanbul mu?

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Ünlü hakem Mark Clattenburg şaşırttı! İstanbul mu?
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Dünyaca ünlü hakem Mark Clattenburg, saçlarına yaptırdığı işlemle İstanbul merakı uyandırdı. Eşinin yaşlı yorumu üzerine harekete geçen eski hakemin görüntüsü şaşırttı.

Dünya futbolunun ünlü hakemlerinden Mark Clattenburg, yeni görüntüsüyle şaşırttı.

Aktif hakemliğe son veren Clattenburg, yeni saç stiliyle ve saçlarına yaptırdığı işlemle şaşırttı. Saç ektiren ünlü hakem akıllara bu konuda en iyi uzmanlara sahip olan İstanbul’u getirdi.

Ünlü hakem Mark Clattenburg şaşırttı İstanbul mu
Ancak 45 yaşındaki eski hakem, Britanya’da bu işlemi yaptırdı.
Ünlü hakem Mark Clattenburg şaşırttı İstanbul mu

Eşinin ‘Yaşlı gözüküyorsun’ yorumu üzerine harekete geçen ve saçları konusunda rahatsız olan Clattenburg değişimi başlattı. İrlanda’ya gittiğini aktaran Clattenburg, iki kes bu işlemi yaptıdığını, geçtiğimiz mayıs ayında tamamlandığını söyledi.
Ünlü hakem Mark Clattenburg şaşırttı İstanbul mu
Eşinin yaşlı yorumunun etkili olduğunu doğrulayan Mark Clattenburg, özellikle işlemlerdeki görüntünün kötü olduğunu vurguladı.

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