Ünlü grafiker korona kurbanı

1952 yılında Akbaba adlı mizah dergisinin karikatür yarışmasında dereceye giren Yüksel Ertan, ardından çizim ve grafik çalışmalarını profesyonelce yürütmeye başladı. Ertan, 1954 yılında ‘And Film’ adına Nasreddin Hoca filminin animatörü olarak görev aldı. 1960’lı yıllardan itibaren ise Türkiye’de özel sektörde birçok şirketin kurumsal logo ve reklam grafik çalışmalarını yürüttü. 1966-1970 yılları ararsan Ülker’in logosu olmak üzere 100’den fazla ambalaj ve gazete reklamının grafik tasarımlarını yaptı. Bu dönemde Ülker reklamlarında kullanılan “Ülker’siz çay saati düşünülemez” sloganını da Yüksel Ertan bir reklam tasarımı için geliştirdi.

1992’de grafiker olarak Almanya’nın Köln kentine yerleşen Yüksel Ertan, 1993 yılında Berlin’e taşındı. Burada birçok Türk şirketinin grafikeri olarak kurumsal çizimlerini yapan Ertan’ın koronavirüsten hayatını kaybettiği belirtildi. Yüksel Ertan’ın cenazesi Berlin’de toprağa verilecek.