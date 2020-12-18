Ünlü Çek manken üçüncü çocuğuna hamile

36 yaşındaki dünyaca ünlü model Karolina Kurkova “İlk iki çocuğumu dünyaya getirdiğimde çok gençtim. Şimdi daha tecrübeliyim. 30’lu yaşların ortasında tecrübeli bir anneyim. Üçüncü doğum benim için daha kolay olacak” dedi. Bu yaşlarda geleceğe daha doğru ve iyi bakıldığını belirten güzel manken, Archie Drury ile evli. Çek manken, ilk çocuğunu 25 yaşında dünyaya getirmişti. Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında bulunan Karolina Kurkova’nın 11 ve 5 yaşında iki çocuğu var.