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HABERLERAvrupa Haberleri

Ünlü boksör 237 yumruk sonrası tanınmaz hale geldi!

#Jake Paul - Tyron Woodley #AVRUPADAN HABERLER#Amanda Serrano Miriam Gutierrez
Ünlü boksör 237 yumruk sonrası tanınmaz hale geldi

Amanda Serrano ile kozlarını paylaştığı maçta tam 237 yumruğa maruz kalan Miriam Gutierrez adeta tanınmaz hale geldi.

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Boks dünyasının ekrana kitlendiği Jake Paul - Tyron Woodley mücadelesi öncesinde dünya şampiyonu Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez kozlarını paylaştı.

Ringe büyük favori olarak çıkan dünya şampiyonu Amanda Serrano, Miriam Gutierrez'i mağlup etmeyi başardı. Ancak mücadeleye damga vuran detay, Miriam Gutierrez'in yediği yumruk sayısı ve buna rağmen nakavt olmaması oldu.

Ünlü boksör 237 yumruk sonrası tanınmaz hale geldi
NAKAVT OLMADI, PUANLA KAYBETTİ
Miriam Gutierrez'e henüz ilk rauntta 37 yumruk atan Amanda Serrano, müsabaka boyunca rakibine toplam 237 yumruk attı. Ancak Miriam Gutierrez, yediği 237 yumruğa rağmen nakavt olmadı fakat puanla mağlup oldu. Miriam Gutierrez'in maç sonunda yaptığı paylaşımla aldığı darbelerin etkisi görüldü. Deneyimli sporcunun yüzünde meydana gelen şişlik, kırık ve çatlaklar görenleri hayrete düşürdü.
Ünlü boksör 237 yumruk sonrası tanınmaz hale geldi
RAKİBİ TEBRİK ETTİ
Amanda Serrano ise yaptığı paylaşımla Miriam Gutierrez'i tebrik etti. Serrano, "Dans partnerim Gutierrez'e teşekkür ederim. Bir kere bile yere düşmedi. Karşıma kimin çıktığının bir önemi yok. Ben buraya oynamaya geliyorum." ifadelerini kullandı

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#Jake Paul - Tyron Woodley #AVRUPADAN HABERLER#Amanda Serrano Miriam Gutierrez

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