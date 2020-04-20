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Avrupa
Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Ünlü boks hakemi corona virüsten hayatını kaybetti

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Ünlü boks hakemi corona virüsten hayatını kaybetti
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Lennox Lewis ile Mike Tyson'ın unutulmaz maçını da yöneten ünlü hakem Eddie Cotton, corona virüsten yaşamını yitirdi.

ABD'li eski boks hakemi Eddie Cotton, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Uluslararası Boks Federasyonundan (IBF) yapılan açıklamada, iki hafta önce koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Cotton'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

2014 yılında emekli olan Eddie Cotton, 2002'de Lennox Lewis ile Mike Tyson arasındaki dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvan maçını yönetmişti.

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