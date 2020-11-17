Üniversitelileri korona değil, depresyon korkutuyor

RAPORA giren bir diğer bilgi ise üniversitelilerin, depresyon tedavileri için aldıkları iki randevudan birine salgın nedeniyle gidemiyor olması. Bunun nedeni de derslerin dijital ortamda yapılıyor olması, bununla birlikte sosyal danışma ve psikolojik destek birimlerinin normal zamanlara göre çok daha az hizmet sunması. Oldenburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikolog Wilfried Schumann, öğrencilere danışmanlık hizmetinin yeteri kadar verilemediğini, öğrenciler arasında yakın çevreleriyle ilişkileri zayıflayanların ve uzun süre çalışmama korkusu yaşayanların sayısının çok olduğunu söyledi. Schumann, “Psikolojik direniş birçok öğrencide kırıldı” dedi. Ekim ile ocak aylarında gün ışığının fazla olmamasını da öğrencileri olumsuz etkileyen bir faktör olarak gösteren Schumann, öğrencilerin bu dönemlerde duygusal ve içli olduklarını belirtti.

Almanya’da geçen yıl 34 bin öğrenci psikolojik destek için üniversitedeki danışma merkezlerine başvurdu. Öğrencilere toplam 105 bin kez danışmanlık hizmeti sunuldu. 2006 yılında sunulan danışmanlık hizmeti sayısının 66 bin olduğu belirtildi.