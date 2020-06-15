Üniversitelilere müjde... Hibe ve kredi başvuruları...

ALMANYA’da yüksek öğrenim gören öğrencilerin üçte ikisi, öğrenim maliyetini karşılamak amacıyla bir işte çalışıyor. Daha önce ekonomik zorluk çeken öğrencilere devlet desteği verileceğini açıklayan Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, “Mali zorluk çeken öğrenciler salı (yarın) gününden itibaren ülke genelinde online olarak kredi için başvurularını yapabilecek. Yapılacak 500 Euro’ya kadar yardım öğrencilerden geri istenmeyecek” dedi.

Hibeden ve krediden faydalanacak öğrencilerin yaşına ve okuduğu sömestre sayısına bakılmayacak. Yardımdan, yurt dışında okuyan öğrenciler de faydalanabilecek. Bakan başvuruların her kentteki veya eyaletteki ilgili öğrenci işleri tarafından değerlendirileceğini belirtti. Salgının başlamasıyla birlikte işlerini kaybeden ve mali zorluk çeken üniversite öğrencileri Almanya genelide çeşitli protestolar düzenlemiş ve kendilerine yardım edilmesini talep etmişlerdi.