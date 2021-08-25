Üniversitede zehir paniği: 7 kişi hastanelik oldu

ÖNCEKİ gün üniversite kampüsündeki bir mutfakta içtikleri süt ve sudan zehirlenme belirtisi gösteren 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucu mide bulantısı geçiren ve vücutları moraran kişilerin içeceklerinde sonradan konulduğu belirlenen zehirli bir maddeye rastlandı. Bunun üzerine olaya el koyan kriminal polis dairesi ile Darmstadt Savcılığı zehirlenmenin arkasındaki meçhul kişileri aramaya başladı.

ZEHİRLENME TEK BİR MUTFAKTA OLDU

Hastaneye kaldırılan görevlilerin durumunun iyiye gittiği belirtilirken, zehirlenmeye neden olan maddenin ne olduğunu incelemek üzere komisyon kurulduğu bildirildi. Söz konusu olayın meydana geldiği yerleşkede görevlilerden başka kimsenin bulunmadığını belirten üniversite rektörü Manfred Efinger, son zamanlarda binaya girip çıkan kişilerin tespit edilmeye çalışıldığını söyledi. Şimdiye kadar herhangi bir tehditle karşılamadıklarını belirten Efinger, zehirlenmenin tek bir mutfakta meydana geldiğini dile getirdi.