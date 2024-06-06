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‘Üniversite çifte standart uyguluyor’

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#Almanya#Protesto#AVRUPADAN HABERLER
‘Üniversite çifte standart uyguluyor’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 10:16

Avrupa’daki üniversitelerde Filistin’e destek gösterileri devam ediyor. Almanya’nın başkenti Berlin’deki Alice Salomon (ASH) Uygulamalı Bilimler Üniversitesi önünde öğrenciler, Filistin’e destek protestosu düzenledi.

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YAKLAŞIK 300 öğrenci, ‘Özgür Filistin İçin Birleşiyor’ adı altında gerçekleştirilen protestoda üniversitenin hemen önünde bulunan Alice Salomon Meydanı’nda toplandı. Öğrencilerin üniversite binasını işgal etmemesi için polis üniversite girişinde önlem aldı. Üniversite binasına üzerinde “İnsan hakları, insan onuru, insanlık” yazan bir pankart asan öğrenciler, “Soykırımı durdurun” ve “Yaşasın Filistin” sloganları attı. Uluslararası kamuoyunun Gazze’de yaşananlara bir an önce müdahale etmesi gerektiğine dikkati çeken öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, “Filistin’de durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’e Refah’taki tüm operasyonları durdurma çağrısı yapmasından sadece iki gün sonra İsrail ordusu Refah’ı bombaladı ve yerinden edilmiş insanları diri diri yaktı. Çocukların yakıldığını görmeye ve medyanın bunu meşrulaştırmaya çalışmasına tahammül edemiyoruz. Biz bu akıl almaz şiddete karşı gösteri yaparken yoğun polis saldırısına maruz kalıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE TEPKİ
Üniversite yönetiminin tek taraflı duruş sergilediği belirtilen açıklamada, “Bu durum, öğrencilere gönderilen e-postalardaki çeşitli açıklamalarda görülüyor. Sözde ‘diyalog etkinliklerinde’ Filistinlilerin açıklamalarına sansür uygulanması da bunu açıkça gösteriyor. Ayrıca Gazze’deki her üniversite ve hastane İsrail tarafından bombalandı. ASH, yapılanları kınamadan, kendi öğrencilerini sağlık ve eğitim sektörleri için nasıl eğitmeye devam edebilecek. Günlük üniversite hayatı nasıl normal bir şekilde devam edebilir?” denildi. Öğrenciler, soykırıma ve Almanya’nın suç ortaklığına karşı rol model olacaklarını ve İsrail devletinin askeri işgaline karşı mücadeleye devam edeceklerini söylediler.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting, sakin geçti. Gösterinin sonlarına doğru karşı gösteri düzenlemek isteyen İsrail yanlısı bir grup, polis koruması eşliğinde miting alanına geldi. Polis, İsrail bayrağı taşıyan 5-6 kişilik grubu güvenlik çemberine alarak iki grubun karşı karşıya gelmesini engelledi.

‘Üniversite çifte standart uyguluyor’

Filistin yanlısı göstericiler, iki gün önce de Frankfurt’taki Goethe Üniversitesi kampüsünde İsrail Başkonsolosu’nun bir konferansını posterlerle protesto etti.

 

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#Almanya#Protesto#AVRUPADAN HABERLER

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