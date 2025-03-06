Unisos Vakfı’ndan depremzedelere yardım

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İftar yemeği öncesi Unisos Vakfı yardıma muhtaç insanlara yaptığı yardımlar hakkında brifing veren, Unisos Vakfı yönetim kurulu üyesi Neşe Şenol, “Vakfın kuruluş hikayesini anlatmak istiyorum. Unisos Vakfı afet bölgelerindeki fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara destek sağlamak amacıyla bir bağış iftarı düzenledik. Etkinliğin odak noktası, Türkiye’deki Kahramanmaraş, Elbistan, Gaziantep ve Hatay bölgeleriydi. Çalışmalarımızın arkasındaki motivasyonu paylaştık ve depremin etkilerini gözler önüne seren bir film gösterdik. Ayrıca, misyonumuzu, vizyonumuzu ve daha önce gerçekleştirdiğimiz projeleri anlattık. Bunlardan biri, Hatay’a yaptığımız seyahat olup, burada ihtiyaç sahibi çocuklara bizzat yardım etme fırsatı bulduk. Daha önce gerçekleştirdiğimiz bağış kampanyalarına göz attık: Kültürel kermes, 10 bin Euro, düzenlediğimiz konserin geliri 17 bin Euro, Ark van Noach restoranında düzenlenen bağış yemeği birkaç bin euro, festival bağış kampanyası 6 bin 300 Euro, Citadel Koleji, Nijmegen- Cashmarkt bağış etkinliği 6 bin 500 Euro. Bu bağışlar sayesinde toplamda 36 çocuğa yardım edebildik. Elektrikli tekerlekli sandalyeler, çocuk arabaları, özel yataklar ve bakım ürünleri gibi yardım malzemelerine toplanan paralar harcandı harcamaların faturaları belgelidir” dedi.

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‘REHABİLİTASYON MERKEZİ KURMAK İSTİYORUZ’

Şenol gelecek planlarını ise şöyle özetledi: “HESYA Projesi Şu anda HESYA Projesi üzerinde çalışıyoruz: Hatay’da bir rehabilitasyon merkezi kurmayı planlıyoruz. Bu proje için şimdiden 50 bin Euro ayrıldı. Ancak, toplam maliyet yaklaşık 900 bin Euro olacak. Bu projeyi diğer hayır kurumlarıyla birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gerekli finansman sağlandığında ve Türk hükümetinden gerekli onaylar alındığında, fonları kesin olarak tahsis edeceğiz.” T.C. Deventer Muavin Konsolos Ercan Yardım ve Arnhem Belediyesi Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nermina Kundic, Tüm iş insanları bağışçılarından, desteklerinden ve katılımlarından dolayı için teşekkür edildi. Brifing sonrasında iftar yemeğine geçildi. İftar yemeği sırasında grup Lalezar müzik eşliğinde muhteşem semah gösterileri yaptıktan sonra ilahiler ve halk türküleri söylendi.

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