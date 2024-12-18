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UniCredit, Commerzbank’taki hissesini yüzde 28’e çıkardı

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#Almanya#Unicredit#Commerzbank
UniCredit, Commerzbank’taki hissesini yüzde 28’e çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 19:01

UniCredit, Commerzbank’ın hisselerini finansal araçlar yoluyla satın alarak Alman bankasındaki payını yüzde 28’e yükselttiğini açıkladı. İtalyan banka, daha önce Commerzbank’taki payını yüzde 29.9’a çıkarmak için yasal başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

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BANKADAN yapılan açıklamada, “UniCredit, Commerzbank’ta yüzde 10’u aşan ve yüzde 29.9’a varan oranda hisse satın almak için gerekli yasal başvuruları yapmıştır. Yetkilendirme süreci başlatılmış olup, yetkililerle görüşmeler devam etmektedir” ifadeleri yer aldı. Unicredit, 11 Eylül’de, yarısını Alman devletinden (yüzde 4.49’u) satın alarak, diğer yarısını piyasadan toplayarak Commerzbank’ın yüzde 9 hissesini satın aldığını açıklayarak Alman bankacıları ve siyasetçileri şaşırtmıştı. UniCredit, 23 Eylül’de ise Commerzbank’taki yüzde 11.5 hissesini yine finansal araçlar yoluyla satın alarak bankadaki payını yüzde 21’e çıkarmıştı. UniCredit’in yeni satın alışı, İtalyan bankayı yüzde 28’lik payla Commerzbank’ın en büyük hissedarı haline getirmesi dikkati çekti. Bankada Alman devletinin yüzde 12’lik, ABD’li varlık yöneticisi BlackRock Inc.’in de yüzde 7.2’lik hissesi bulunuyor.

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DEVLETTEN YARDIM ALMIŞTI
Almanya’nın borsada işlem gören en büyük ikinci bankası olan Commerzbank, geçen yıl 2.2 milyar Euro ile 15 yılın en yüksek kârını elde etmişti. Bankanın net kârının 2027’ye kadar yaklaşık 3.4 milyar Euro’ya yükselmesi bekleniyor. 42 bin çalışanı ve 800 şubesi bulunan Commerzbank, 2008’deki küresel mali kriz sonrasında milyarlarca Euro’luk zarar etmiş, 18.20 milyar Euro devlet yardımı almak zorunda kalmıştı. Bunun 13.15 milyar Euro’luk kısmı Alman hazinesine geri ödendi. UniCredit’in satın alınmasından önce Alman devleti Commerzbank’ın yüzde 16.5 hissesine sahipti.

 

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#Almanya#Unicredit#Commerzbank

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