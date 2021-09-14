Umut Yolu Derneği 20 yaşında

ETKİNLİKTE UYD yönetim kurulu üyeleri, derneğe üye olan vatandaşlar, Oberhausen Belediye Başkanı Klaus-Dieter Bross, derneğin faaliyetlerine destek veren elliye yakın sponsor şirket temsilcileri ve medya mensupları katıldı. Umut Yolu Derneği Başkanı Aynur Çelikdöven, burada yaptığı konuşmada, “Derneğimiz 20’nci yılını doldurdu. Yönetim kurulu olarak bizler; üyelerimize, gönüllülerimize, sponsorlarımıza ve medya mensubu arkadaşlarımıza teşekkür amaçlı büyük bir salon etkinliği planlamıştık. Ama Kovid-19 salgını nedeniyle etkinlik planımızı önce ertelemek, sonra da salon bölümünü iptal etmek zorunda kaldık. Sponsorlarımız olmadan faaliyet yapmamız zor. Dolayısıyla bizlere her daim destek veren kıymetli şirket yöneticilerimize ve çalışmalarıyla derneğimizin tanıtımına katkı sunan medya mensuplarına teşekkür edebilmek için bu plaket taktim etkinliğini düzenledik. Böyle de olsa, bir arada olabildiğimiz için sevinçliyiz” dedi.

Kuruluşundan beri dernekte görev yapan yöneticilere, desteğini esirgemeyen üyelere teşekkür eden Çelikdöven, programın son bölümünde Oberhausen Belediye Başkanı Klaus-Dieter Bross’e, sponsor şirket temsilcilerine ve medya mensuplarına tek tek teşekkür plaketi taktim etti.