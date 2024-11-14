Ümit Kocasakal’ın kız kardeşi evlendi

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AİLE bireyleri, yakın dostları ve iş dünyasının tanınmış isimleri bu mutlu günde genç çifti yalnız bırakmadı. Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinden gelinin manevi ağabeyi Yakup Peker de aile dostlarıyla birlikte düğünde ev sahipliği yaptı. Köln’de gerçekleşen düğünde bir konuşma yapan Ümit Kocasakal, “Kız kardeşimin en özel gününde yanında olmak, onun mutluluğuna tanıklık etmek benim için tarifsiz bir duygu. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi. Yakup Peker ise “Kız kardeşimin bu yeni başlangıcında yanında olmaktan ve mutluluğunu paylaşmaktan çok mutluyum ve gurur duyuyorum” sözleriyle hislerini paylaştı ve ömür boyu mutluluklar diledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde, çiftin yakın arkadaşları ve meslektaşları düğün için özel hazırladıkları sürprizlerle geceye neşe kattılar.

Yakup Peker, Kemal Ersoy, Elif Kocasakal, Prof. Dr. Ümit Kocasakal