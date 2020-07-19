Almanya ile Türkiye 7 Ekim'de Köln'de hazırlık maçı yapacak

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw Almanya Futbol Federasyonu’nun resmi iletişim kanallarında yayınlanan açıklamalarda bulundu ve Almanya – Türkiye hazırlık maçının müjdesini verdi. Müsabakanın 7 Ekim 2020’de Köln’ün ev sahipliğinde oynanacağı açıklanırken Almanya 11 Kasım 2020’de ise Leipzig’de Çekya ile bir hazırlık maçı daha yapacağı duyuruldu.



Hazırlık maçıyla iligili ilk açıklama Alman Futbol Federasyonu'ndan (DFB) geldi. DFB'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 7 Ekim'de Türkiye ile 11 Kasım'da da Çekya ile hazırlık maçı yapacağı belirtildi. Açıklamada, milli takımın 2020 yılı maç takviminin tamamlandığına işaret edilerek her iki karşılaşmanın da resmi UEFA takvimine entegre edildiği bildirildi.

Löw: "Türkiye ve Çekya spor açısından çok ilginç rakipler"

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw de siteye verdiği demeçte, "Sonbaharda gençleştirilmiş takımımızı görmek için milli maçları kullanmak istiyoruz. Türkiye ve Çekya spor açısından çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalara ek olarak bu iki maç ekibimizin gelişimi hakkında önemli bilgiler verecek. Maçlar için şimdiden heyecan duyuyorum ve sonbaharda izleyici önünde oynayabileceğimizi umuyorum." dedi.

Başarılı teknik direktör aynı zamanda bu iki maçın seyircili olarak oynanmasını umduklarının da altını çizdi.



Almanya Futbol Federasyonu'nun Twitter hesabından ise bu paylaşım yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, karşılaşmanın stadyumu ve başlama saatinin ilerleyen günlerde duyurulacağı kaydedildi. Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmanın ardından 11 Ekim Pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup karşılaşmasında Rusya'ya konuk olacak.