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‘Uluslararası toplum Taliban’dan kaçtı’

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#Almanya#Angela Merkel#AVRUPADAN HABERLER
‘Uluslararası toplum Taliban’dan kaçtı’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 10:53

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’da demokratikleşme ve kadınlar için özgürlük haklarının güvence altına alınması konusunda uluslararası toplumun başarısız olduğunu anlaması gerektiğini söyledi.

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ALMAN Ordusu’nun 2021’de Afganistan’dan geri çekilmesine ilişkin kurulan Federal Meclis Araştırma Komisyonu eski Başbakan Angela Merkel’i tanık olarak dinledi. Alman basınına yansıyan haberlere göre Merkel, Alman Ordusu’nun Afganistan’dan çekiliş sürecini anlattı. Merkel, “Geriye dönüp bakıldığında, Amerika’nın Afganistan’da terörle mücadeleye verdiği destek doğru bir adımdı. Ancak diğer tüm hedeflerde, demokratikleşme, özellikle kadınlar için özgürlük haklarının güvence altına alınması konusunda uluslararası toplum olarak başarısız olduğumuzu anlamalıyız” ifadesini kullandı.

‘Uluslararası toplum Taliban’dan kaçtı’
‘HASSAS PLANLAMA YAPILDI’
Merkel, dönemin Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ve silahlı kuvvetlerin Afganistan’dan çekilmeyi ‘çok hassas şekilde’ planladıklarını ve uyguladıklarını dile getirdi. 13 Ağustos 2021’de yaz tatilinde olduğunu aktaran Merkel, telefonla Kabil’deki durumun kötüye gittiği konusunda bilgilendirildiğini belirterek, ertesi sabah Savunma Bakanı’na tahliye operasyonu için ayrıntılı hazırlıklara yeşil ışık yaktığını kaydetti. Merkel, çekilmenin acı ve dramatik bir gelişme olduğunu, uluslararası toplumun Taliban’dan kaçtığını söyledi.

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#Almanya#Angela Merkel#AVRUPADAN HABERLER

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