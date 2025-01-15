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Uluslararası Şarlman Ödülü von der Leyen’e

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#Almanya#Uluslararası Şarlman Ödülü#Ursula Von Der Leyen
Uluslararası Şarlman Ödülü von der Leyen’e
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 17:28

Avrupa’nın en eski ödüllerinden biri olan ve Almanya’da her yıl geleneksel olarak verilen Uluslararası Şarlman Ödülü (Karlspreis 2025), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e verildi.

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Almanya’nın Aachen kentindeki Şarlman Ödül Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Şarlman Ödülü’nün ‘Avrupa’nın yeniden birleşmesine ve Avrupa değerlerinin, demokrasi ve insan haklarının korunup yayılmasına’ katkıda bulunan kişilere 1950’den bu yana verildiğine işaret edildi. Ödülün bu yıl AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e verileceği ifade edilen açıklamada, 66 yaşındaki von der Leyen’in bu ödüle layık görülmesinin ardında koronavirüs salgınının kontrol altına alınması, Rusya’ya karşı birleşik ve kararlı duruşu ile AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötr hale gelmesini hedefleyen ‘Yeşil Anlaşma’ya ivme kazandırması gibi özel başarılarının bulunduğu belirtildi.
Uluslararası Şarlman Ödülü’ne daha önce layık görülenler arasında, 1954 yılında eski Almanya Başbakanı Konrad Adenauer, 1955 yılında eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Papa 2. Johannes Paulus, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, eski AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunuyor.

 

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#Almanya#Uluslararası Şarlman Ödülü#Ursula Von Der Leyen

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