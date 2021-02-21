‘Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’ 40. yaşında minik ressamlarını bekiyor!

PINAR tarafından çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başvuruları başladı. Bu yıl ‘Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ temasıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları ile Almanya kategorilerinden 6–14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvuruları kabul ediliyor. Yarışmaya katmak isteyen çocuklar, resimlerini www.pinar.com.tr web sitesinden yükleyebilecekler.





TEMAYI ÇOCUKLAR BELİRLEDİ

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Çocukların özgüven ve sezgileriyle sanatsal yönlerinin gelişimini olumlu etkileyen resim sanatının gücüne ve etkisine inanıyoruz. 40. yaşını kutladığımız yarışmamızın konusunu da 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle resimlerin analiz edilmesiyle hazırlanan ‘Sosyolojik Araştırma Raporu’nun sonuçlarından elde edilen veriler ışığında belirledik. Rapor sonuçlarına göre çocukların resimlerine en fazla yansıyan temanın ‘doğa ve insan’ olması, konunun belirlenmesinde rol oynadı. Yarışmamızda Özel Eğitim ve Uygulama Okulları’nda eğitim gören çocuklarımızın resimleri jüri tarafından ayrı bir kategoride değerlendiriliyor. Bu sayede son 5 yıldır aktif olarak yürüttüğümüz Özel Eğitim ve Uygulama Okulları kategorisinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayallerini resmetmesine olanak sağlıyoruz. Yarışmaya katılan tüm eserleri her yıl Türkiye’de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara gibi birbirinden değerli jüri üyeleri değerlendiriyor” dedi.

BAŞVURU 2 NİSAN 2021’E KADAR

Yarışmaya katılan minik ressamların resimleri 2 Nisan 2021 tarihine kadar kabul edilecek. Mayısta jüri değerlendirmeleri sonucunda Türkiye’nin 7 bölgesinden 1’er öğrenci, KKTC’den 1 öğrenci, Almanya’dan 1 öğrenci ve Azerbaycan’dan da 1 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenci tablet ve 20 öğrenci profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilirken, 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayallerini resmetmesine olanak tanıyan kategoriyi kazanan 1 yarışmacıya tablet, 2 yarışmacıya da profesyonel resim malzemeleri ve çantası hediye edilecek. Kazanan yarışmacıların resimleri www.pinar.com.tr web sitesi üzerinden 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Sanal Sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.