Uluslararası Nürnberg silah fuarı kapılarını açtı: Türkiye çıkarma yaptı!

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ALMANYA’nın Nürnberg kentinde 4 gün boyunca 6 Mart tarihine kadar açık kalacak fuarda silah, silah bileşenleri, yay çekim, mühimmat, hazır giyim, hediye, açık moda, av malzemeleri, güvenlik sistemleri ve optik cihazlar gibi ürün kategorileri yer alıyor. 1974’ten bu yana 47. kez düzenlenecek fuara 50 bini aşkın uzman ziyaretçi bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN GEÇEN YILKI İHRACATI 837 MİLYON DOLAR

Fuara katılan Türkiye ihracatcılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin geçen yılki ihracatı 837 milyon dolar oldu. Türkiye’nin silah ihracatında pandemiden etkilenmediği belirtilen açıklamada, dünyaya en çok, tabanca, tüfek ve mühimmat ihraç ettiği söylendi.

MKE SİLAHLARI REVAÇTA

Fuarda yer alan Makine Kimya Endüstrisi standı, diğer Türk firmaları gibi ilgi odağı olurken, MKE Avrupa temsilcisi Lütfi Avni Boz, dünyaca ünlü keskin nişancı piyade tüfeğinin yoğun ilgi gördüğünü, fuarda sivillere yönelik silah, araç gereç tanıttıklarını söyledi.

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‘HER KÖŞEDE BİR TÜRK FİRMASI VAR’

Fuara iştirak eden Türk firmalarının başında gelen HATSAN firması kurucusu Abdullah Taşyağan ile oğlu Yönetim Kurulu Başkanı Bahtiyar Taşyağan Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “İzmir’deki fabrika 35 bin metre karede 650 çalışanla üretim yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 95’ini 106 ülkeye ihrac ediyoruz. Üretimin içinde çeşitli yarı otomatik av tüfekleri var. İnsanlar yaratıldığından beri silah kullanır. Ama av için ama kendini savunmak için. Müslüman alemi silahtan mahrum bırakılmıştır. Bizim hükümetimiz önümüzü açtı. Bakın fuarda her köşede bir Türk firması var.

FİYATLARDA ARTIŞ VAR

ZSR firması Patlayıcı Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Mimarlar, pandemi döneminde maliyetlerin arttığını, dolar bazında artış olduğunu söyledi. Sarsılmaz firması ihracat menajeri Hakan Özadalı ise Türk savunma sanayinin teknik olarak ileri seviye ye geldiğini belirterek fuarda, 1986 yılından bu yana önder firma olarak yer aldıklarını ve en çok ihracat yapan firma olduklarını söyledi.

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IWA FUARI BÜYÜDÜ

IWA Outdoor Classics fuarı, son 47 yılda büyüyüp gelişerek temsil ettiği sektörler için uluslararası bir fuar seviyesine geldi. En son, 2019 yılında fuarı ziyaret eden 46.562 yüzde 62’sini yabancı ziyaretçiler oluştururken, fuar katılımcısı 1.562 firmanın da yüzde 80’i Almanya dışındaki 121 ülkeden katılım gösterdi. Fuar, 3-6 Mart arası saat 09:00-18:00 arası, 6 Mart’ta ise 09:00-16:00 arası Nurnberg Messe fuar alanında ziyaret edilebilecek.

FUARDA 111 TÜRK FİRMASI VAR

Fuara , Türkiye’den çeşitli sektörlerden geçen yıllarda olduğu gibi 111 firma katıldı. Silahların yanı sıra, sadece Türkiye’de yetişen ve yoğun ilgi gören ceviz ağacından yapılan dipçik taslaklarıda yer aldı. Dipcikler ceviz ağacının köküne yakın yerlerinden imal ediliyor ve yıllar boyu dayanıklılığını koruyor.