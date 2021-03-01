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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 01.03.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

‘Uluslararası Nürnberg İnsan Hakları Ödülü’ Çinli Sayragul Sauytbay’ın

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‘Uluslararası Nürnberg İnsan Hakları Ödülü’ Çinli Sayragul Sauytbay’ın
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44 yaşındaki Çinli Sayragul Sauytbay Çin’deki azınlıklara karşı verdiği mücadeleden dolayı ‘Uluslararası Nürnberg İnsan Hakları 2021 Ödülü’ne layık görüldü.

Uluslararası Nürnberg İnsan Hakları 2021 ÖdülüNürberg Belediye Başkanı Marcus König başkanlığında jüri oybirliğiyle Kazak devlet yetkilisi ve birkaç anaokulu başkanı olan Sayragul Sauytbay’a verildi. Çin’de azınlıklara yapılan zulme karşı verdiği mücadeleden dolayı ödüle layık görülen Sauytbay, Uygurlara ve Kazaklara karşı işlenen suçları ortaya çıkarmıştı. Sauytbay şimdi İsveç’te sığınmacı olarak yaşıyor.

 

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