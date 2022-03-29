Uluslararası konferansların aranılan ismi oldu

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Uluslararası konferansların en çok aranılan moderatörlerinden biri haline gelen TV sunucusu ve gazeteci Ali Aslan, son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un katıldığı G7 kapsamındaki ‘Global Solutions’ etkinliğini yönetti.
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İLK ve orta eğitimini Hamburg’da tamamladıktan sonra ABD’ye giderek Georgetown ve Columbia üniversitelerinde Siyaset Bilimleri ve Gazetecilik öğrenimi gören Aslan, gazetecilik kariyerine CNN International BM muhabiri olarak başladı. Amerika’nın önde gelen haber kanallarından ABC News’in ana haber programında TV muhabiri olarak görev alan Aslan, 2006’da eski Başbakan Angela Merkel döneminde hükümete siyasi ve basın danışmanlığı yapmak için Berlin’e geldi. Bakanlık’taki görevinden sonra Deutsche Welle TV’de kendi programını sunmaya başlayan, uluslararası konferans ve etkinliklerde moderatörlük yapan Ali Aslan, birçok üst düzey devlet başkanının katıldığı konferansları yöneterek birebir söyleşiler gerçekleştirdi.
LİDERLERLE SÖYLEŞİLER YAPTI ABD eski Başkanı Bill Clinton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçen hafta hayatını kaybeden ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier gibi isimlerle söyleşiler gerçekleştirdi. BM Genel Kurulu, IMF Dünya Bankası, G20 Zirvesi, Münih Güvenlik Konferansı, NATO, Brüksel Forumu, OECD gibi büyük organizasyonlarda moderatör olarak görev alan Aslan, geçen hafta da Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışını yönetti. Yaklaşık iki yıldır TRT World’de ‘One on One’ adlı programda uluslararası röportajlar gerçekleştiren Ali Aslan, son olarak G7 dönem başkanlığını yürüten Almanya’nın Berlin’de düzenlenen ‘Global Solution’ toplantısının açılışını yönetti ve Başbakan Olaf Scholz’la bir söyleşi gerçekleştirdi.