Uluslararası konferansların aranılan ismi oldu

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İLK ve orta eğitimini Hamburg’da tamamladıktan sonra ABD’ye giderek Georgetown ve Columbia üniversitelerinde Siyaset Bilimleri ve Gazetecilik öğrenimi gören Aslan, gazetecilik kariyerine CNN International BM muhabiri olarak başladı. Amerika’nın önde gelen haber kanallarından ABC News’in ana haber programında TV muhabiri olarak görev alan Aslan, 2006’da eski Başbakan Angela Merkel döneminde hükümete siyasi ve basın danışmanlığı yapmak için Berlin’e geldi. Bakanlık’taki görevinden sonra Deutsche Welle TV’de kendi programını sunmaya başlayan, uluslararası konferans ve etkinliklerde moderatörlük yapan Ali Aslan, birçok üst düzey devlet başkanının katıldığı konferansları yöneterek birebir söyleşiler gerçekleştirdi.