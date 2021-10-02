‘Ülkesi için tarih yazacak’

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MÜNİHLİ 23 yaşındaki profesyonel boksör Yusuf Sultanoğlu, önümüzdeki yıllarda yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında bir Türk olarak altın madalya kazanmayı hedefliyor. Küçük yaşlardan itibaren televizyonda izlediği boks maçlarıyla büyüyen Yusuf Sultanoğlu, önce boks öğretmeni sonra da 19 yaşına kadar antrenörü olan dünya hafif siklet boks şampiyonu Levent Çukur’un desteği ve yönlendirmesiyle Münih’te bu spora başladı.

9 DÖVÜŞTEN 8’İNİ KAZANDI

Antrenör Çukur’la yollarının ayrılmasından sonra yeni antrenörü Kurtisi ile hayallerinin peşinde koşmaya devam eden Sultanoğlu, amatör boksör olarak başladığı spor hayatında 50 amatör dövüşe katılıp aralarında Bavyera Şampiyonu olmak üzere birçok başarıya imza attı. 2017 yılından beri profesyonel olarak dövüşen Sultanoğlu, profesyonel boksta ise şimdiye kadar 9 dövüş yapıp 8’ini kazanırken bunlardan 7’sini ise nakavtla elde etti. Son 4 yılda antrenörüyle disiplinli bir çalışma temposuna giren Sultanoğlu, 10. profesyonel maçına 13 Kasım’da Unterschleissheim’da Ring of Frei 13’de çıkmaya hazırlanıyor.

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‘MORLUKLARLA GELİNCE AİLEM DESTEKLEMEDİ’

Yusuf Sultanoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren boksör olmayı hedeflediğini söyledi. Sultanoğlu, “Ailemde boks yapan yok hatta 13 yaşındayken eve yüzümde morluklarla gelince, ailem beni bir daha boksa göndermek istemedi. Bende bu yüzden evden kaçtım ama daha sonra bu isteğimden vazgeçmeyeceğimi anlayınca mecburen kabullendiler babam daha çabuk kabullendi ama annem daha yeni yeni profesyonel olduktan sonra kabullenmeye başladı” dedi.

‘AİLEMİ LEVENT ABİ İKNA ETTİ’

Genç sporcu, “10 yaşındayken 120 kiloya kadar çıkınca ailemin de desteğiyle kilo vermek için spora başladım. Aslında önceleri futbolcu olmak istiyordum ama bu kiloda futbol oynayamayınca o zamanlar hemen her gün izlediğim boks maçlarının da etkisiyle bu sporu yapmayı çok istedim. En büyük şansım ise boksa, 2002 yılında WBF hafif siklet dünya boks şampiyonu Levent Çukur abinin öğrencisi olarak başlamam oldu. Hatta 13 yaşındayken ailem boksa devam etmemi istemeyince evden kaçıp iki hafta onun yanında kaldım sağ olsun ailemi de boksa devam etmem konusunda o ikna etti” ifadelerini kullandı.

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TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Büyük hedeflerinin olduğunu anlatan Sultanoğlu, “Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Bu sporla ülkemde tarih yazabilirim ve aslında tam olarak da hedefim bu aslında. Türkiye’nin en büyük boks federasyonlarından birinde birinci dünya şampiyonu olarak Türkiye’de tarih yazmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” diye konuştu. Olimpiyatlarda da mücadele etmek istediğini dile getiren Sultanoğlu, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk boksör olarak tarihe geçmek istediğini sözlerine ekledi.

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‘ÇOK SERT VURUŞLARI VAR’

Antrenör Agron Kurdisi, “Yusuf, kazanma arzusu güçlü olan çok yetenekli bir boksör. Rakibine çok fazla rekabet sağlayan çok sert vuruşları var. Ondan en iyi şekilde yararlanmak için haftada 5 kez günde 2 kez sıkı antrenman yapıyoruz. Yeteneğiyle çok çalışırsa ülkesi için tarih yazacaktır, bundan eminim” diye konuştu. Gülay YILMAZ / MÜNİH