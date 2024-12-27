‘Ülkemizin iyiliği için’ dedi Meclis’i feshetti

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STEINMEIER kararını açıklarken, bu gibi zor zamanlarda istikrar, icraat yapabilen bir hükümet ve parlamentoda güvenilir çoğunluklar gerektirdiğini söyleyerek, “Bu nedenle ülkemizin iyiliği için yeni seçimlerin doğru yol olduğuna inanıyorum” dedi. Yaklaşan seçim kampanyasında Alman demokrasisinin gücünün görünür hale gelmesini umduğunu ifade eden Steinmeier, zor ekonomik durum, göç politikası ve Orta Doğu ve Ukrayna’daki savaşa atıfta bulunarak birçok sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Steinmeier, “Artık sorun çözmenin yeniden siyasetin ana işi haline gelmesinin zamanı geldi” diye konuştu.

‘SANDIĞA GİDİN’ ÇAĞRISI

Seçim kampanyasında şiddet ve nefretin yeri olmaması gerektiğini de kaydeden Steinmeier, tüm partilere bu konuda duyarlı olmaları çağrısı yaptı. Seçmenlere demokrasi vurgusu da yapan cumhurbaşkanı, seçimlere mutlaka giderek oy vermelerini istedi. Anayasa’nın 68. maddesine göre, Cumhurbaşkanının, Başbakanın güvenoyunu kaybetmesi halinde, başbakanın önerisi üzerine 21 gün içinde Federal Meclisi feshetme hakkı bulunuyor. 39. madde ise yeni seçimin 60 gün içinde yapılmasını öngörüyor. Cumhurbaşkanının kararıyla birlikte hükümet ve ana muhalefetin üzerinde uzlaştığı 23 Şubat’taki seçimlerin yolu açılmış oldu.

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YENİ MECLİS KÜÇÜK OLACAK

Seçimin sonucu ne olursa olsun kesin olan bir şey var. Yeni Federal Meclis bir öncekinden çok daha küçük olacak. Üçlü koalisyon tarafından hayata geçirilen seçim yasası reformu sandalye sayısını 630 ile sınırlandırdı. Bu da öncelikle ‘fazla’ ve ‘dengeleyici’ milletvekilliğinin ortadan kaldırılmasıyla sağlanıyor. 2021’de yapılan Federal Meclis seçimlerinde parlamento 735 milletvekilinden oluşmuştu. Gelecek yasama döneminde pek çok tanınmış yüz artık görülmeyecek. İstifa eden SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert, Federal Meclis Başkan Yardımcıları Yvonne Magwas (CDU) ve Petra Pau (Sol Parti) ve eski Federal Tarım Bakanı Renate Künast (Yeşiller) tekrar aday olmayacak çok sayıda milletvekilinden sadece dördü.