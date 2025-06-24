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Ülkemizin her yöresinden halk oyunları Münih’te sahneye taşınıyor

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#Münih#Halk Oyunları#Elvan Halk Dansları Topluluğu
Ülkemizin her yöresinden halk oyunları Münih’te sahneye taşınıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 11:03

Kurulduğu 1979 yılından bu yana Münih’te üç nesli Türk halk kültürüyle buluşturan Elvan Halk Dansları Topluluğu, hem Almanya’da yaşayan Türk toplumu hem de uluslararası festivallerde Türkiye’yi başarıyla temsil etmesiyle dikkat çekiyor.

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Elvan Halk Dansları Topluluğu’nun prova çalışmalarını ziyaret eden Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, genç dansçılarla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Ülkemizin her yöresinden halk oyunları Münih’te sahneye taşınıyor

Başkonsolos Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizin her yöresinden halk oyunları Münih’te sahneye taşınıyor

“Kurulduğu 1979 yılından bu yana Münih’te neredeyse üç nesli ülkemiz folkloruyla buluşturan ve ülkemizi birçok yarışma ve festivalde başarıyla temsil eden Elvan Halk Dansları Topluluğu’nun prova çalışmalarına katılarak başarı dileklerimizi sunduk. Elvan Halk Dansları Topluluğu’nun deneyimli eğitmenleri Sayın Niyazi Işık ve Sayın Serdar Yolcu’nun yönetimindeki gençlerimizin, ülkemizin her yöresinden halk oyunlarından örnekleri içeren provaları çok başarılı ve etkileyiciydi.”

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Ülkemizin her yöresinden halk oyunları Münih’te sahneye taşınıyor

Genç nesillere hitap eden, disiplin ve uyumu ön planda tutan programlarıyla takdir toplayan topluluk hakkında bilgi aldıklarını belirten Başkonsolos Erdoğan, eğitmenler ve katılımcı gençleri tebrik etti.

Ülkemizin her yöresinden halk oyunları Münih’te sahneye taşınıyor

“Bizleri nazik bir misafirperverlik ve içten bir samimiyetle ağırlayan Elvan Halk Dansları Topluluğu’nun eğitmenleri Sayın Niyazi Işık ve Sayın Serdar Yolcu başta olmak üzere, toplulukta yer alan tüm gençlerimize teşekkür eder, çalışmalarında muvaffakiyetler dileriz,” dedi.

Ülkemizin her yöresinden halk oyunları Münih’te sahneye taşınıyor

Münih’te Türk kültürünün yaşatılmasında öncü rol üstlenen Elvan Halk Dansları Topluluğu, hem geleneksel değerlerin korunmasına katkı sağlıyor hem de genç kuşaklara kültürel mirasımızı aktarıyor.

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#Münih#Halk Oyunları#Elvan Halk Dansları Topluluğu

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