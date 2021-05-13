Ülke bu olayla sarsıldı!

Arkasından genel sekreter Friedrich Curtius'un da istifa edeceği haberi geldi. 7 Milyon üyesiyle dünyanın en büyük futbol federasyonu sayılan DFB'de ipler, Başkan Keller'in kendisinin yerine geçmeyi planladığı iddia edilen yardımcısı Rainer Koch'u 'Nazi Yargıcı'na benzetmesiyle iyice kopmuştu. Keller, başkan yardımcısına yönelik nazi benzetmesinden dolayı spor mahkemesinde yargılanacak.

Asıl görevi ceza yargıçlığı olan Rainer Koch ise, sonradan gelen özürü usulen kabul etmiş, ancak genel başkanı affetmeyeceğini söylemişti.

Başkanın ifadelerini etik kuruluna taşıyan Genel Sekreter Friedrich Curtius da kendisinin federasyondan istifa ettirilmesi için yargılanmasını istemişti.

17 Mayıs tarihinde spor mahkemesinde görülecek davadan sonra farklı görüşlere sahip her iki üst düzey yöneticinin görevlerini bırakacakları bildirildi. 2022 yılının başlarında toplanacak olan DFB Genel Meclisi tarafından yeni yönetim kurulu belirleninceye kadar başkanlık görevini Rainer Koch ile diğer başkan yardımcısı Peter Peters'in yürüteceği duyuruldu.



Aylar önce başlayan güç kavgasında taraflar kamplara bölünmüş, federasyon çalışmaları sekteye uğradığından toplumun her kesimden tepkiler gelmeye başlamıştı.