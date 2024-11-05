Ulaşım ve metal sektörlerinde grev!

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‘BİRLEŞİK Hizmet İşleri Sendikası’ (ver.di), toplu taşıma işletmeleri için yapılan ücret görüşmeleri kapsamında yeni grevler ilan etti. Sendika, 11 Kasım’daki ikinci müzakere gününe kadar eylemlerin devam edeceğini duyurdu ve işverenlere karşı baskıyı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda, Bavyera, Baden-Württemberg, Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Schleswig-Holstein ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yaklaşık 5 bin 500 çalışanın maaş ve ücretleri yeniden görüşülüyor. Grevlerden otobüs işletmeleri, demiryolu taşımacılığı ve yük trenleri de etkileniyor. ver.di baş müzakerecisi Andreas Schackert, “Maalesef ilk görüşmelerde çoğu zaman daha iyi bir argüman değil, ekonomik baskının dili ağır basıyor” diyerek bu hafta yeniden uyarı grevlerine gidileceğini açıkladı. Ekim ayında da onlarca işletmede grev yapılmıştı.

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İşverenler Derneği (AGVDE), 1 Nisan 2025’ten itibaren yüzde 3’lük bir maaş zammı teklif ederken, ver.di’ye göre bu teklif ilk müzakerede yetersiz kaldı. AGVDE ayrıca 1.300 Euro’luk vergi muafiyetli enflasyon telafi priminin sadece 600 Euro’sunu teklif etti. Sendika bu teklifi de kabul etmedi. Metal ve elektrik sektöründe de toplu sözleşme görüşmelerinde gerginlik devam ediyor. Baden-Württemberg, Bavyera, Saksonya, Aşağı Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi eyaletlerde geçici iş bırakma eylemleri gerçekleşti. Mercedes-Benz’in Sindelfingen tesisinde yaklaşık 10 bin çalışan grev yaparken, IG Metall sendikası, çalışanların sabah saat 08.30’da iş bıraktığını ve bir mitinge katıldığını duyurdu. Ayrıca gece vardiyasında çalışan işçiler de greve çağrıldı.

‘DÜŞÜK TEKLİF ÖFKELENDİRİYOR’

Ülke genelinde 3.9 milyon çalışan için yüzde 7 maaş artışı talep eden sendika, işverenlerin 27 aylık sözleşme süresince yalnızca 1.7 ve 1.9 oranlarında iki artış önerisi sunduğunu belirtti. Sindelfingen’deki işçi temsilcisi Ergun Lümali, “Düşük teklif çalışanları öfkelendiriyor. Yüzde 7’lik artış, yüksek yaşam maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda gerekli” diyerek müzakerelerde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.