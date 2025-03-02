×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Ukrayna’yı ABD’den korumak zorunda kalacağımıza asla inanmazdım’

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#STEINMEIER#AVRUPADAN HABERLER
‘Ukrayna’yı ABD’den korumak zorunda kalacağımıza asla inanmazdım’
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 09:35

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile tartışan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirerek, muhatapların tüm dünyanın önünde küçük düşürüldüğünde diplomasinin başarısız olacağını belirtti.

Haberin Devamı

Steinmeier, Güney Amerika ülkesi Uruguay’a yapacağı ziyaret öncesinde uçakta Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, Trump ile Zelenski arasında Beyaz Saray’da yaşanan tartışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray’daki manzaranın nefesini kestiğini dile getiren Steinmeier, “Bir gün Ukrayna’yı ABD’den korumak zorunda kalacağımıza asla inanmazdım” dedi. Steinmeier, ABD Başkanı Trump’ı eleştirerek, “Muhataplar tüm dünyanın önünde küçük düşürüldüğünde diplomasi başarısız olur” ifadesini kullandı. Avrupalıların özgürlüğe, demokrasiye ve adalete olan bağlılığı sürdüreceğini belirten Steinmeier, “Ukrayna’nın boyun eğmeyi kabul etmek zorunda kalmasını engellemeliyiz. Bu nedenle ülkemizin acilen güçlü hükümete ihtiyacı var” değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

Avrupalıların kendi aralarında bugünlerde yapacakları görüşmelerde ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yeniden rayına oturulması için olumlu adımlar atılacağını umduğunu da dile getirdi. Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya indikten sonra da açıklamalarda bulunun Steinmeier, Almanya’nın Amerikalılara teşekkür borcu bulunduğunun bilincinde olduğunu söyledi: “Amerika Birleşik Devletleri olmadan Almanya’da demokrasi olmazdı.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#STEINMEIER#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!