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Ukrayna’ya yeni yardım paketine izin vermedi mi?

Güncelleme Tarihi:

#Spiegel Dergisi#AVRUPADAN HABER#Olaf Scholz
Ukrayna’ya yeni yardım paketine izin vermedi mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 12:04

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, Ukrayna’ya 3 milyar Euro’luk yeni bir yardım paketine onay vermediği öne sürüldü.

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Spiegel dergisinin haberinde, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, 23 Şubat’taki genel seçimler öncesinde Ukrayna’ya acil ihtiyaç duyulan ilave silah teslimatı için yaklaşık 3 milyar Euro’luk ek bütçeyi harekete geçirmek istediği belirtildi. Haberde, Başbakan Scholz’un seçim öncesi ek askeri yardım planlarına sıcak bakmadığı ifade edildi. Öte yandan, haberde Sosyal Demokrat Parti (SPD) çevrelerinde Başbakan Scholz’un seçim kampanyasında Ukrayna’ya başka silah teslimatı duyurmak istemeyebileceği, çünkü bunun potansiyel SPD seçmenlerini uzaklaştırabileceği yönünde spekülasyonlar olduğu kaydedildi. Haberde, buna karşın Yeşiller Partisi’nin silah harcamalarının artırılmasını talep ederek puan kazanmaya çalıştığı aktarıldı.

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LINDNER’E DESTEK
Öte yandan Başbakan Scholz, FDP Genel Başkanı Christian Lindner’e yapılan, üzerine traş köpüğü sıkılmış pasta saldırısını eleştirdi. Scholz X’ten yaptığı paylaşımda “Siyasetçilere yönelik saldırılar, demokratik bir davranışın ifadesi değildir. Bu tür eylemler yakışıksız ve tehlikelidir” ifadesini kullandı. Lindner’in saldırıya kendinden emin bir şekilde tepki vermesinin iyi bir şey olduğunu belirten Scholz, demokratlar arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.

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#Spiegel Dergisi#AVRUPADAN HABER#Olaf Scholz

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