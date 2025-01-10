Ukrayna’ya yeni yardım paketine izin vermedi mi?

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Spiegel dergisinin haberinde, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, 23 Şubat’taki genel seçimler öncesinde Ukrayna’ya acil ihtiyaç duyulan ilave silah teslimatı için yaklaşık 3 milyar Euro’luk ek bütçeyi harekete geçirmek istediği belirtildi. Haberde, Başbakan Scholz’un seçim öncesi ek askeri yardım planlarına sıcak bakmadığı ifade edildi. Öte yandan, haberde Sosyal Demokrat Parti (SPD) çevrelerinde Başbakan Scholz’un seçim kampanyasında Ukrayna’ya başka silah teslimatı duyurmak istemeyebileceği, çünkü bunun potansiyel SPD seçmenlerini uzaklaştırabileceği yönünde spekülasyonlar olduğu kaydedildi. Haberde, buna karşın Yeşiller Partisi’nin silah harcamalarının artırılmasını talep ederek puan kazanmaya çalıştığı aktarıldı.

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LINDNER’E DESTEK

Öte yandan Başbakan Scholz, FDP Genel Başkanı Christian Lindner’e yapılan, üzerine traş köpüğü sıkılmış pasta saldırısını eleştirdi. Scholz X’ten yaptığı paylaşımda “Siyasetçilere yönelik saldırılar, demokratik bir davranışın ifadesi değildir. Bu tür eylemler yakışıksız ve tehlikelidir” ifadesini kullandı. Lindner’in saldırıya kendinden emin bir şekilde tepki vermesinin iyi bir şey olduğunu belirten Scholz, demokratlar arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.