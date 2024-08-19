×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Ukrayna’ya yardım sürecek

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Wolfgang Büchner#Olaf Scholz
Ukrayna’ya yardım sürecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 17:40

Almanya’nın bütçede öngörülen dışında Ukrayna’ya yardım yapmayacağı yönündeki iddiaların gerçekle ilişkisi olmadığı ve SPD, Yeşiller ile FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin yardımı sürdüreceği açıklandı.

Haberin Devamı

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, “Başbakan Olaf Scholz’un verdiği söz geçerli. Almanya, Rusya’ya karşı vermekte olduğu savunma savaşında ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna’ya askeri yardımı sürdürecektir” dedi. Büchner, bu yıl içinde 4 adet IRIS-T hava savunma sistemi, 16 adet kendinden tahrikli havan topu, 10 adet Leopard tankı, binlerce top ve merminin Ukrayna’ya gönderileceğini söyledi. Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de hükümetin Ukrayna’ya silah gönderme ve yardımda bulunma politikasında bir değişiklik olmadığının altını çizdi.

STEINMEIER DE İSTİYOR
19 Ağustos 1989 tarihinde Avusturya-Macaristan sınırındaki Sopron’da düzenlenen ‘Pan-Avrupa Pikniği’ sırasında Macaristan polisinin günlerce Doğu Almanya vatandaşının Avusturya’ya geçmesine göz yummasıyla başlayan Doğu Bloku’nun başlangıcı nitelikli etkinliğin yıl dönümü nedeniyle Sopron’da bulunan ve bir açıklama yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de “Almanya, Rusya tarafından saldırıya uğrayan Ukrayna’ya en fazla askeri yardım yapan ülkedir. Bu nedenle ben, Almanya’nın Ukrayna’ya en fazla yardım yapan Avrupa ülkesi olarak kalmasını beklerim” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Wolfgang Büchner#Olaf Scholz

BAKMADAN GEÇME!