Ukrayna’ya yardım sürecek

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Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, “Başbakan Olaf Scholz’un verdiği söz geçerli. Almanya, Rusya’ya karşı vermekte olduğu savunma savaşında ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna’ya askeri yardımı sürdürecektir” dedi. Büchner, bu yıl içinde 4 adet IRIS-T hava savunma sistemi, 16 adet kendinden tahrikli havan topu, 10 adet Leopard tankı, binlerce top ve merminin Ukrayna’ya gönderileceğini söyledi. Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de hükümetin Ukrayna’ya silah gönderme ve yardımda bulunma politikasında bir değişiklik olmadığının altını çizdi.

STEINMEIER DE İSTİYOR

19 Ağustos 1989 tarihinde Avusturya-Macaristan sınırındaki Sopron’da düzenlenen ‘Pan-Avrupa Pikniği’ sırasında Macaristan polisinin günlerce Doğu Almanya vatandaşının Avusturya’ya geçmesine göz yummasıyla başlayan Doğu Bloku’nun başlangıcı nitelikli etkinliğin yıl dönümü nedeniyle Sopron’da bulunan ve bir açıklama yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de “Almanya, Rusya tarafından saldırıya uğrayan Ukrayna’ya en fazla askeri yardım yapan ülkedir. Bu nedenle ben, Almanya’nın Ukrayna’ya en fazla yardım yapan Avrupa ülkesi olarak kalmasını beklerim” dedi.