Ukrayna’ya Taurus füzesi yok

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SCHOLZ, 22 Eylül’de yapılacak Brandenburg seçimleri için dün (cumartesi) akşam Prenzlau kentinde katıldığı ‘Halkla Buluşma’ etkinliğinde NATO’daki müttefiklerin kararı ne olursa olsun, Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus seyir füzesi göndermemekte kararlı olduklarını vurguladı. Bu füzelerle Ukrayna’ya 500 km. mesafede olan Rusya’nın başkenti Moskova’nın rahat bir şekilde vurulabileceğine dikkati çeken Scholz, bunun da bölgede sürtüşmeleri tırmandıracağının altını çizdi. Scholz, “Ben ‘Hayır’ dedim. Aynı durum bizim şimdiye kadar Ukrayna’ya verdiğimiz diğer göndereceğimiz başka uzun menzilli silahlar için de geçerli. Bu sözlerimin arkasındayım. Diğer ülkeler başka türlü karar alsalar bile benim tutumun değişmeyecektir” dedi.