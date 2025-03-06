Ukrayna’ya istihbarat desteği veriyoruz

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Fransa Savunma Bakanı Lecornu, France Inter’e Ukrayna’ya ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’nin Ukrayna Savaşı’na yönelik tutum değişikliğine değinen Lecornu, bunun ABD’nin her zaman yaşadığı izolasyon dönemlerinin yansıması olduğu görüşünü paylaştı. Bununla birlikte Lecornu, Ukrayna Savaşı bağlamında Rus-Amerikan diyaloğunun gerçek manada başlamış bulunmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

ABD’nin Ukrayna’ya askeri sevkiyatını ve istihbarat iş birliğini askıya alma kararına ilişkin ise Lecornu, özellikle istihbarat iş birliğinin askıya alınmasının önemli bir operasyonel etkisi olacağının altını çizerek, “Ukraynalılara sağladığımız istihbarat kaynaklarımız var” dedi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Oval Ofis’te 28 Şubat’ta yaşanan tartışmanın ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etmişti.