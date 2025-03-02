‘Ukrayna’ya asker gönderebiliriz’

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra’da yapılan Ukrayna konulu zirvenin ardından Danimarka televizyonu TV2’ye konuştu. Frederiksen, olası barış gücüne asker gönderme ihtimaline ilişkin “Daha önce de söylediğim gibi, Danimarka hükümeti olarak açık fikirliyiz” dedi. Devam eden çatışmalara rağmen Avrupa’nın güvenliği konusunda iyimser olduğunu dile getiren Frederiksen, “Kendi kıtamızı güvence altına almalıyız ve ben aslında iyimserim. Liderlik var. Düşmanlarımızın burada buluşmamızdan hoşlanmayacaklarından eminim” ifadelerini kullandı. Frederiksen, Avrupalı askerlerin Ukrayna topraklarının her santimetresini korumasının zor olacağını söyledi.