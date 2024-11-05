Ukrayna’ya 200 milyon Euro kış yardımı

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ALMANYA Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kiev’de Ukraynalı mevkidaşı Andrij Sybiha ile bir araya geldiği toplantıda 200 milyon Euro’luk ek yardım sözü verdi. Baerbock, bu yardımla birlikte çatışma bölgelerine yakın enerji altyapısının yetersiz kaldığı evlerin yakıt ve battaniye ile sıcak kışlık giysilerle desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi. Rusya’nın ülkedeki elektrik santrallerini ve enerji hatlarını hedef aldığını belirten Baerbock, Ukrayna’nın enerji altyapısının neredeyse üçte ikisinin yok edildiğini ve bu nedenle elektrik ve ısınma ihtiyaçlarının ciddi oranda karşılanamadığını vurguladı. Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda yoğunlaşan saldırılarının yanı sıra Kuzey Kore’den silah yardımı talebinde bulunduğunu ifade etti.

Baerbock, Alman yapımı ‘Gepard’ hava savunma tanklarının kullanımı hakkında Ukraynalı askerlerden bilgi aldı. Ukrayna’nın cuma günü bu tanklarla üç Rus dronunu düşürdüğünü belirten askerler, daha fazla destek talebinde bulundu. Almanya bugüne kadar Ukrayna’ya 55 adet ‘Gepard’ tankı ile 176 bin adet mühimmat sağladı. Bu tankların dron saldırılarını önlemede oldukça etkili olduğu belirtildi. Baerbock ayrıca, Kiev bölgesinde Rus füzeleri tarafından hedef alınan bir enerji tesisini de ziyaret etti.Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’nın geleceğinin ‘açık bir şekilde’ Avrupa Birliği (AB) ve NATO’da olduğunu vurguladı. Ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın NATO’ya hızla katılma talebine karşı temkinli bir tavır sergiledi. Scholz, savaş halinde olan bir ülkenin NATO üyeliğinin mümkün olmadığını belirtti.